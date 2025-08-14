El Grupo Q recibe licencia para completar su actuación en los Chinchorros con 43 nuevas viviendas

El Grupo Q ya tiene licencia de obras para seguir construyendo viviendas en la zona de los Chinchorros, en Cádiz. La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Cádiz ha otorgado este jueves luz verde al proyecto presentado por esta empresa (a través en este caso de su filial Arcano Value Added Opco IX) para construir en dos parcelas diferentes, donde levantará sendas promociones de viviendas.

Según ha explicado el alcalde, Bruno García, en rueda de prensa en una de las parcelas se levantarán 14 viviendas plurifamiliares, locales, oficinas, trasteros y plazas de aparcamiento, todo ello de renta libre; mientras que en la otra habrá 29 viviendas plurifamiliares protegidas, locales, trasteros y plazas de aparcamiento, siguiendo así con la planificación que establecía el PGOU.

Con esta licencia, la zona de los Chinchorros podrá seguir desarrollándose después de años de espera. Y de forma paralela, el Grupo Q podrá seguir desarrollando también su actuación allí. Y es que es esta firma promotora e inmobiliaria la que ya trabaja en la construcción de 55 viviendas protegidas en el edificio que quedó a medio levantar hace años, y la que trabaja ya en la construcción del edificio Torre de la Victoria, donde habrá otra decena de pisos (de renta libre) que ya tiene vendidos.

En total, ha sumado el alcalde la construcción de 110 nuevas viviendas en los Chinchorros por parte del Grupo Q, destacando que sólo 26 de esos pisos se venden en renta libre, mientras que los otros 84 son viviendas protegidas en diferentes modalidades de acceso. Y a esta cifra ha sumado Bruno García la operación que está desarrollando la empresa municipal, Procasa, para construir las 28 viviendas sociales de la calle Marqués de Cropani.

"Por tanto, estamos hablando de que están en camino 138 nuevas viviendas en los Chinchorros, de las cuales solo 26 son de renta libre", ha destacado el alcalde.