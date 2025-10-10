El Grupo Potito de Cádiz califica como "acoso y derribo" las "continuas" inspecciones de Junta y Ayuntamiento a sus chiringuitos

El Grupo Hostelería Potito denuncia públicamente el "acoso" al que están siendo sometidos sus establecimientos Chiringuito El Potito y el Chiringuito Beach Club Potito por parte de la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Cádiz, contra quienes no descarta emprender acciones legales "si no cesan de manera inmediata en su conducta opresiva e injustificada", califican en un comunicado desde la empresa..

Así, la firma pone de manifiesto que ambos chiringuitos son objeto de "continuas inspecciones por orden de ambas administraciones", ocasionando "un perjuicio" a los negocios en tanto que se entorpece de manera reiterada el normal desarrollo de la actividad y, sobre todo, "con el consiguiente malestar y desconcierto que genera entre los clientes la frecuente presencia policial", se quejan.

"Tanto el Chiringuito El Potito como el Chiringuito Beach Club Potito superan holgadamente cada una de las inspecciones realizadas (tanto sanitarias como de horarios, música y ocupación), ya que cumplen escrupulosamente con la normativa vigente. Por ello, la persistencia de este tipo de inspecciones únicamente en estos dos establecimientos de la playa hace sospechar la existencia de otros intereses ocultos por parte de las administraciones", barajan desde la empresa hostelera.

Además, dicen tener constancia de que este tipo de inspecciones "no se está realizando en otros establecimientos de playa de la capital gaditana ni de otras localidades de la provincia, y, desde luego, en ningún caso con la misma frecuencia". "De hecho, los propios funcionarios participantes en algunas de estas continuas e incesantes inspecciones han reconocido que se les ha “ordenado” realizarlas de manera concreta y específica en estos dos chiringuitos, llegando a manifestar al personal del grupo hostelero que no consideran “normal” realizar tantos controles a los mismos establecimientos", aseguran.

Desde el Grupo Potito insisten en subrayan que todas esas inspecciones están siendo superadas, "lo que genera serias dudas sobre su justificación y su verdadera motivación". Por todo ello, el Grupo Hostelería reclama tanto a la Junta de Andalucía como al Ayuntamiento de Cádiz que "cesen de inmediato en su actitud de acoso y derribo y dejen trabajar como se ha venido haciendo durante más de diez años en la playa Victoria, generando empleo y ofreciendo un servicio de calidad a gaditanos y turistas en estos chiringuitos, ambos avalados con la Q de Calidad Turística".