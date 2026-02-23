El Grupo Popular de Cádiz pide el realojo de la Aduana en el edificio de la Subdelegación del Gobierno

El Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Cádiz solicitará en el pleno ordinario del mes de febrero que se celebra este jueves el realojo de la Aduana en el actual edificio de la Subdelegación del Gobierno, situado en la Plaza de la Constitución, una vez que la actual sede se traslade al nuevo edificio administrativo programado en el solar de Radio Juventud.

El PP recuerda que la Comisión Provincial de Patrimonio de la Junta de Andalucía aprobó definitivamente la propuesta del Ayuntamiento de descatalogar el edificio de la Aduana de Cádiz, protegido desde el año 2009, “hecho que permite por fin a la ciudad plantear la reurbanización completa de la Plaza de Sevilla y del Parque de la Muralla”.

Se trata, señalan los populares, “de una aspiración aprobada por unanimidad en el Pleno de esta Corporación en 2021 y reiterada de la Junta de Andalucía, y que ha podido ser corroborada tras reactivar la petición acompañada de nuevos informes de expertos en los que se descartaba cualquier valor histórico y arquitectónico del edificio”.

Para el Grupo Municipal Popular, “la posibilidad de demoler la Aduana supone un logro y un avance para la ciudad ya que permitiría recuperar un espacio público estratégicamente situado, que condiciona la remodelación integral de la Plaza de Sevilla, para la creación de una gran zona verde frente al futuro Parque de la Muralla, y sobre todo mejorando la conexión entre la plaza de Sevilla y la avenida de Astilleros, conforme al diseño previsto en el planeamiento urbanístico”.

Señala el PP que en los distintos convenios firmados entre el Ayuntamiento, Adif y Autoridad Portuaria se establecen las obligaciones que asumen cada una de las administraciones en el entorno de la Plaza de Sevilla y la Avenida de Astilleros.

En este marco, “el Ayuntamiento asume el compromiso de la demolición de la Aduana y la construcción de un nuevo edificio administrativo, destinado al realojo de las unidades administrativas existentes en el edificio de la Casa del Mar, en Sanidad Exterior y sobre todo en el edificio de la Aduana”.

El Grupo Municipal Popular señala que “en este proceso de actualización de necesidades de los distintos actores implicados en el Plan Plaza de Sevilla y reurbanización de la Avenida de Astilleros, resulta muy importante encajar las distintas propuestas, conforme a la realidad actual de cada una de ellas y entendiendo que es primordial para Cádiz abordar con agilidad y consenso, los pasos que deben llevar a esa reconfiguración definitiva del segundo acceso”.

Insisten los populares que “conocidos los avances que se han producido en el proyecto de reubicación de la Subdelegación del Gobierno en Cádiz, cuyas obras está a punto de iniciarse, surge una buena oportunidad para plantear el realojo de la Aduana en su sede actual y dar respuesta a todas las Administraciones implicadas, con el ánimo de colaborar conjuntamente en el desarrollo de dichos equipamientos”.