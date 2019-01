La gripe llega este año más tarde a la provincia con el subtipo A del virus

De las detecciones centinelas notificadas desde el inicio de la temporada 2018/2019, hasta el momento, todas son casos de subtipos A del virus de la gripe (A/H3N2 y A/H1N1). Además se han notificado, en el ámbito estatal, 122 detecciones no centinela: 116 tipo A (95%) y 6 tipo B (37%), según datos del Sistema de Vigilancia de la Gripe en España.

También indica la presencia de otros factores que los especialistas suelen tomar en cuenta: "No hay diferencias de Cádiz con el resto de nuestra zona, sigue las mismas pautas, pero quizás detectamos cierto envejecimiento de la población, que conlleva que los casos tengan más gravedad".

De momento, la gripe arroja tasas de incidencia aún muy bajas respecto a lo que viene siendo habitual en temporadas anteriores, pero "se espera que la circulación del virus aumente de manera destacada las próximas semanas", añan. La gripe está muy condicionada por la meteorología. Las bajas temperaturas favorecen el virus y, "hasta ahora, no hemos comenzado a sentir realmente los primeros fríos".

"Es gripe cuando apenas puedes levantarte"

"Es gripe cuando te sientes como si te hubiera pasado un camión por encima; cuando apenas puedes levantarte de la cama o del sofá. A veces nos diagnosticamos mal y llamamos gripe a una infección respiratoria que realmente es un catarro o un resfriado. Hay muchos virus que circulan en esta época del año. La gripe provoca dolor generalizado, fiebre alta y te deja postrado en cama o en el sofá", explica Rosario Cáceres, farmacéutica miembro del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Sevilla. La mejor defensa frente a esta infección es la vacunación, que está financiada por la Junta de Andalucía para los grupos de riesgo (mayores de 65, crónicos, embarazadas y personal sanitario). Este año también se incluye como población de riesgo a las personas que padecen enfermedad inflamatoria intestinal. "Nos encontramos en temporada alta de las infecciones respiratorias", explica Rosario Cáceres, al destacar la elevada demanda de antigripales y medicamentos para aliviar los síntomas que se ha registrado en las boticas. "Son enfermedades víricas de modo que los antibióticos no sirven. Es más es un grave error usar antibióticos para estas infecciones, que no son bacterianas, ya que esto provoca resistencia microbiana a los antibióticos; de modo que cuando realmente necesitemos los antibióticos ante una infección bacteriana, no serán eficaces", advierte la especialista.