La regata de grandes veleros centrará la oferta de Cádiz en Fitur

La regata de grandes veleros que atracará en el puerto gaditano del 9 al 12 de julio será uno de los acontecimientos del año en la ciudad. Tanto, que va a centrar la oferta que Cádiz presente la próxima semana en la Feria Internacional de Turismo de Madrid (Fitur). Así lo han adelantado esta mañana los concejales de Turismo (Monte Mures) y Deportes (José Ramón Páez).

La regata de grandes veleros 2020 tiene ya confirmada la presencia en Cádiz de un total de 32 embarcaciones, once de ellas de clase A. La más destacada confirmación que ya tiene el Ayuntamiento es la del buque escuela de la Armada Española Juan Sebastián Elcano, que tras no poder participar en la anterior edición de la regata en Cádiz (en el año 2016) ya confirmó hace semanas su presencia en esta ocasión. Además, estarán el Guayas ecuatoriano, el Gloria colombiano, el Capitán Miranda de Urugay o el Santa María Manuela de Portugal, según ha avanzado Páez. No obstante, el concejal ha explicado que la delegación sigue trabajando a fondo y manteniendo reuniones para seguir recabando la participación de barcos en la parada gaditana de esta gran regata. De hecho, ha avanzado que también viajará a Madrid para mantener distintos encuentros con la Armada Española durante los días de Fitur, "que nos está ayudando".

José Ramón Páez ha destacado la importancia de un evento de estas características, "por el ambiente que se origina en el puerto, porque se pone de relieve la relación de Cádiz con el mar, porque mucha gente se une con la navegación". "Es un evento social donde cabe todo el mundo y se mezclan las culturas", ha manifestado también el concejal, que tampoco olvida el impacto económico que deja esta celebración (que en su anterior edición el Ayuntamiento estimó en más de un millón de euros).