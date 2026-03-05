El Gran Teatro Falla acoge este fin de semana ‘Poncia’ en la piel de Lolita Flores 

El viernes 6 y el sábado 7 de marzo a las 20:00 horas, el Gran Teatro Falla recibirá a la artista Lolita Flores como protagonista de la obra ‘Poncia’, con texto y dirección de Luis Luque a partir de ‘La Casa de Bernarda Alba’ y pequeños fragmentos de otros textos del poeta como ‘Doña Rosita la soltera’, ‘Gacela de la muerte oscura’ y ‘Alma ausente’, de Federico García Lorca. Para las dos funciones sólo quedan entradas de Paraíso.

Se trata de un espectáculo imprescindible para quienes aman el teatro y la obra del poeta granadino que ofrece una interpretación sobresaliente de Lolita Flores. La pieza logra transformar a un personaje secundario en protagonista de un viaje íntimo, cargado de poesía y memoria.

‘Poncia’ es una completa aproximación a uno de los personajes más memorables de la dramaturgia española donde Lolita Flores encarna a la criada de Bernarda Alba en un monólogo, coproducido por Pentación y el Teatro Español, que arranca tras la trágica muerte de Adela.

Poncia habla de libertad, culpa, clase, educación y sexo, entre otros temas, a partir de una voz que ha sido maltratada y silenciada.