El freno a los pisos turísticos en Cádiz "es humo"

Humo. Eso es, para Izquierda Unida, el anuncio realizado por el alcalde de Cádiz, Bruno García, respecto a la prohibición de otorgar más licencias para pisos turísticos en el casco histórico gaditano. El partido integrado en Adelante Izquierda Gaditana considera que esta propuesta lanzada por el alcalde durante el debate sobre el estado de la ciudad de este martes "no aporta nada más" al escenario legal en el que se mueve la ciudad desde que a finales de 2022 entró en vigor la modificación del PGOU.

"La moratoria que dice Bruno García solo afecta a que no se podrán instalar VUT en fincas grado 0 y grado 1 del casco histórico, no aporta nada más. Y en esas fincas ya de por sí no se instalan VUT. Esas fincas son antiguas casas palacio o fincas muy protegidas, en las que lo que se han instalado son hoteles o apartamentos", explican desde IU, considerando por tanto que la medida avanzada por el alcalde no va a impedir más VUT ni que se instalen hoteles o apartamentos en esas fincas. "Es decir, que no afecta a nada", concluye IU.

Una medida para toda la ciudad

Coincide IU con el PSOE a la hora de reivindicar que esa prohibición de otorgar nuevas licencias debería extenderse a toda la ciudad y no limitarse al casco histórico. "Y ojo, porque hay varias zonas ubicadas en el centro a las que no se le aplica la ordenanza, como las Tres Carabelas, la parte alta de la Viña y San Juan y la manzana de los llamados pisos Hollywood", explican. "Por tanto, es humo".

Por tanto, reivindica IU "una moratoria en toda la ciudad tanto de VUT como de apartamentos turísticos y hoteles en suelo residencial, que afecte a todas las ordenanzas urbanísticas incluyendo extramuros". Lo que vendría a ser el cambio de PGOU que este partido logró sacar adelante con el anterior gobierno de la mano de su concejal Martín Vila llevado al extremo.

Además de esto, la formación de izquierdas plantea al alcalde otras medidas concretas para frenar esta expansión de pisos turísticos en Cádiz.

La primera es "inspeccionar en serio", tomando medidas reales "contra toda la oferta ilegal" que asegura IU que hay en la ciudad. La segunda es "exigir a la Junta de Andalucía que modifique el decreto andaluz de VUT a imagen y semejanza del de Cataluña", de modo que estas viviendas turísticas tengan que recibir licencia municipal previa, "de forma que se podrían retirar todas las VUT anteriores y posteriores a la modificación del PGOU que no cumplan las normas".

La tercera medida planteada es incrementar el IBI a las viviendas turísticas "y demás alojamientos turísticos de la ciudad", a la espera de que la Junta se decida a aplicar esa tasa turística que reclaman varios partidos y colectivos. Y, por último, plantea IU incorporar las viviendas turísticas "como actividad económica en el pago de la tasa de basura y de agua".

"En definitiva, si Bruno efectivamente quiere frenar este proceso de turistificación y ser parte de la solución, debe seguir avanzando en la senda que iniciamos desde el gobierno municipal en el mandato pasado, y que no fue más ambiciosa por los impedimentos que el propio Partido Popular y el PSOE plantearon desde la oposición", concluyen desde IU.