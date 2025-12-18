Fran González: “En el Ayuntamiento de Cádiz, con 33 años me crucificaron como a Jesucristo”

Fran González reconoció este jueves durante una comparecencia ante los medios de comunicación con motivo de un desayuno navideño que su etapa al frente de la Zona Franca le ha permitido reencontrarse con la gestión pública desde una posición distinta a la que vivió en el Ayuntamiento. “Ahora mismo me siento más yo que entonces”, afirmó, recordando que su paso por la política municipal estuvo marcado por un contexto “muy complejo” y por una edad temprana. “Con 32 años fui candidato y con 33 me crucificaron”, dijo en tono distendido, aludiendo a una etapa que definió como de aprendizaje constante.

El delegado explicó que el bagaje adquirido con el paso del tiempo le ha permitido afrontar esta responsabilidad con mayor madurez y comodidad. “Siempre me ha gustado construir, y la Zona Franca me ha ayudado a hacerlo”, señaló, destacando que esta experiencia le ha servido para seguir aprendiendo en la gestión pública. González admitió, además, que está “disfrutando mucho” de esta etapa, al considerar que el trabajo desarrollado está dando resultados visibles. “Ahora me siento mucho más cómodo en la gestión que en la oposición, donde siempre ejercía el papel del malo”, concluyó.