Foro Hércules, el nombre elegido para el grupo de exconcejales de Cádiz

El grupo de opinión de exconcejales del Ayuntamiento de Cádiz en su etapa democrática ya tiene nombre: Foro Hércules de Exconcejales de Cádiz. Una representación de esta agrupación, que en este 2024 que ya termina está dando sus primeros pasos oficiales, será recibida hoy en el Ayuntamiento por el alcalde de la capital gaditana, Bruno García, a quien entregarán un informe sobre la primera propuesta que maneja este grupo: proponer que las murallas de Cádiz sean reconocidas como Patrimonio de la Humanidad.

Cuatro miembros de este foro, creado en el mes de abril en un acto celebrado en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Cádiz, acudirán hoy al consistorio para llevar este informe de un asunto que, pretenden, sea debatido y acordado lógicamente en el Pleno de la actual corporación municipal. La idea que persiguen es conseguir ese reconocimiento patrimonial de las murallas, que identifican a Cádiz desde que fuera reconquistada por Alfonso X El Sabio en el año 1262 y que configuran la fisonomía actual de la ciudad y la historia de los siglos pasados. Los antiguos concejales también pretenden reunirse con la Junta de Andalucía, a la que se le presentará igualmente la propuesta para que vaya trabajándose en paralelo a la aprobación del Pleno del Ayuntamiento. Y no descartan que la iniciativa llegue también al Congreso de los Diputados.

Mientras todo esto llega, el Foro Hércules de Exconcejales del Ayuntamiento de Cádiz ha elaborado un manifiesto en el que relatan cómo surge este grupo con el que pretenden influir positivamente en el futuro de la capital gaditana, y hacerlo desde la experiencia que adquirieron cuando fueron elegidos en las listas municipales de diferentes partidos y formaciones políticas.

El manifiesto comienza así: "Uno de los mayores honores que alguien puede recibir en esta vida es representar a sus vecinos, participar en la toma de decisiones sobre la vida y el futuro de la ciudad. Eso llevó a quienes formamos este grupo a presentarnos a las elecciones municipales, el ansia por mejorar las condiciones de vida de la ciudad en la que vivimos con el único afán del servicio público. Nuestros desvelos eran los de nuestros vecinos, las ideas que teníamos cada uno, acertadas o equivocadas, nos llevaron a dedicar tiempo y esfuerzo por hacer mejor la vida de los gaditanos sin ningún otro interés. Fuimos concejales del PCE, UCD, PSOE, IU, PSA-PA, Cs, CDS, PP. Hemos decidido reunirnos para aportar de manera desinteresada ideas y proyectos para el futuro de Cádiz. Sin ninguna bandera política, sin aspiraciones personales, solo por el interés de hacer un Cádiz mejor. Nos une nuestra inquietud por participar en el debate sobre el futuro de la ciudad, hacer llegar a las autoridades competentes ideas y propuestas que redunden en beneficio de la mayoría, con los grandes asuntos que siempre han aquejado a Cádiz: el empleo y la vivienda, que nuestros hijos no estén condenados a tener que irse a vivir a cualquier otro lugar del mundo".

"No queremos cargos, no queremos notoriedad, no participamos en la vida política de ningún partido. Solo somos gaditanos que queremos ayudar a quienes toman las decisiones para mejorar la ciudad en la que vivimos y de la que fuimos representantes en su día. Sin partidismos, sin sectarismos. Tenemos ideas políticas diferentes, nos une el amor por Cádiz y la inquietud por que mejore en todos los órdenes. Este Foro empezó en abril de 2024 con motivo del 45 aniversario de la constitución de la primera corporación democrática tras el franquismo. Aquel día dijimos que haríamos propuestas y organizaríamos debates con todas las voces y todas las ideas. A eso nos dedicaremos sin más ambición que conseguir una ciudad mejor para nuestros hijos y nuestros nietos. Parafraseando un proverbio africano, “Cádiz no la hemos heredado de nuestros padres, la tenemos prestada por nuestros hijos”. Hace falta mirar a medio y largo plazo para conseguir el Cádiz que todos queremos".