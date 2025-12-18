El folclore gaditano también se muestra en tiempo de Navidad

La Navidad es un período propicio también para dar a conocer los bailes tradicionales de la provincia de Cádiz. Así lo ha entendido la asociación de danzas folclóricas Ciudad de Cádiz, que fundara la recordada Paca Briceño, que en las últimas semanas viene realizando diversas actividades y actuaciones en diferentes puntos de la ciudad.

De hecho, para este viernes a las 20.45 horas se anuncia una nueva actuación, en este caso en la calle Plocia a la altura del restaurante El Aljibe, donde el grupo ofrecerá una ronda de villancicos populares tradicionales en plena calle.

Esta actuación se suma a las visitas que en los últimos días han realizado a las residencias de mayores Matía Calvo y San Juan de Dios, donde los integrantes del cuerpo de baile, de cante y la orquesta han ofrecido parte de su repertorio, al tiempo que han celebrado un rato de convivencia con los usuarios, como también han hecho meses atrás en los colegios de las Carmelitas o de Celestino Mutis.

Apoyo de la Autoridad Portuaria

Una de las integrantes del grupo Paca Briceño, con una camiseta con el logotipo de la Autoridad Portuaria.

Estas últimas actividades se incluyen en una amplia programación que viene desarrollando en el presente curso este grupo de danzas folclóricas, que cuenta en la actualidad con la colaboración de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz, lo que permite desarrollar su actividad.

Así, en estos últimos meses han viajada a Portugal para participar en el Festival Internacional de Folclore de Setúbal; a Benalup-Casas Viejas para el programa Bailar en los Pueblos; a Jerez en la primera edición de la Feria Provincial de la Caza, la Actividad Cinegética y Medioambiental el pasado septiembre; o a El Puerto de Santa María, dentro del programa de Mayores Activos.

Además, en Cádiz asistieron al Festival Internacional de Folclore celebrado a principios de septiembre; y participaron también en la programación del Cádiz Romana.