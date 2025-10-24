El FIT de Cádiz comienza este próximo fin de semana con cuatro obras programadas

El Festival Iberoamericano de Teatro (FIT) celebra en Cádiz desde mañana sábado, 25 de octubre, hasta el 1 de noviembre su 40 edición. en la que contará con la presencia de una veintena de grupos procedentes de España, Argentina, Uruguay, Colombia, Chile, México y Brasil. Además, ofrecerá una amplia programación de actividades complementarias que invitarán a la participación de gaditanos y gaditanas, así como al sector profesional de las artes escénicas. El fin de semana, además de otras actividades, contempla cuatro obras.

La programación de sala arranca el sábado 25, a las 18.30 horas, en el Baluarte de la Candelaria como espacio escénico para acoger el estreno nacional de 'Monga' (Brasil), de la multiartista Jéssica Teixeira que deconstruye la idea de la monstruosidad (o, mejor dicho, lo que la sociedad configura como lo monstruoso) naturalizando la diferencia ante el público con humor, fiesta, música, reflexión y fluidez. La multiartista brasileña hace una excelente labor no sólo actoral, sino también de dirección y dramaturgia para despojarnos de prejuicios.

A las 20.30 horas, la jornada inaugural del FIT lleva a las tablas del Gran Teatro Falla, al artista y dramaturgo gaditano Antonio Romera 'Chipi' (Cía. Chipi La Canalla, España) presentando 'El bar nuestro de cada día', un espectáculo lleno de humor que lleva a vivir un velatorio en el bar de siempre, despidiendo a uno de sus clientes habituales. A lo largo de la obra, ‘Chipi’ oficia una ceremonia pagana que transforma el velorio en una fiesta, una ‘liturgia canalla’ con poemas, canciones, monólogos de humor, anécdotas, reflexiones críticas y música en vivo.

La inauguración del sábado en las calles de la ciudad, llegará a las 22.99 horas, con 'Elipsión', de la compañía gaditana El Carromato, que celebra su 25 aniversario. Será un despliegue itinerante de marionetas gigantes iluminadas, esculturas futuristas móviles al ritmo de la música, que partirá de la plaza Flagela (Gran Teatro Falla); una fantasía visual y sonora que reflexiona sobre los límites de la inteligencia artificial, invitando al público a sumergirse en un universo de luz y color.

La Sala Central Lechera seguirá siendo uno de los escenarios más versátiles del FIT, con propuestas que van desde el teatro físico y la adaptación de clásicos, hasta los lenguajes performativos y multimedia más arriesgados. La programación comienza también este fin de semana, esta vez el domingo 26, a las 17.00 horas, con 'Juan Salvador Tramoya' (Chile), de la prestigiosa compañía La Mona Ilustre. Se trata de una divertida pieza para todos los públicos donde la imaginación juega un papel muy importante. El protagonista y único personaje en escena es un tramoyista que trabaja en un teatro interpretado por Diego Hinojosa. Para sobrellevar el tedio de ordenar el camarín, comienza a crearse su propio mundo.

Actividades complementarias y encuentros

El 40 Festival Iberoamericano de Teatro de Cádiz no se limita a la programación escénica, y abre un amplio abanico de actividades que refuerzan su vocación formativa, conmemorativa y de encuentro profesional.

Entre las propuestas dirigidas al público más joven, arranca este fin de semana el Taller de acrobacia aérea para infancias y adolescencias (25 de octubre al 1 de noviembre) en los Antiguos Depósitos de Tabacalera), coordinado por Sergio Suárez y María Merello, que culminará con una muestra abierta al público.

La memoria y la historia del festival están muy presentes con la Exposición '40 años del FIT de Cádiz', instalada en la plaza de España, que recorre la trayectoria del certamen a través de carteles, materiales interactivos y visitas escolares. A ello se suma el sábado 25 a las 12.00 horas en el ECCO la presentación del libro 'Memorias de un sueño: Festival Iberoamericano de Teatro de Cádiz (1984-2024), coordinado por Pepe Bablé, y la posterior proyección del documental 'La balada perdida', de Lolo Ruiz, reciente Premio Lorca 2025. Será a las 13.00 horas en el mismo espacio.

En el plano internacional, el FIT reafirma su papel como puente entre Europa y Latinoamérica con el Encuentro de directores de Festivales Iberoamericanos (25 de octubre, a las 11.00 horas en el ECCO), el lanzamiento de 'Ultramarinos', primer mercado de internacionalización de las artes escénicas andaluzas, que desarrollará durante el domingo 26 de octubre, entre las 10 y las 13 horas, en los Depósitos de Tabacalera; y el acto de ingreso del FIT en REDELAE (Red Eurolatinoamericana de Artes Escénicas), con el que concluirá la mañana del domingo 26 a las 13.00 horas en los Depósitos de Tabacalera.