Final de la Red Bull Batalla en Cádiz: fecha y horario de este concierto gratuito

La 19ª edición de Red Bull Batalla vuelve al sur de España para celebrar la gran y esperada Final Nacional de la temporada y será Cádiz la ciudad elegida para coronar al nuevo rey. Tras pasar por la ciudad el pasado mes de mayo en su segunda regional, la competición de versos y rimas improvisadas pondrá el 27 de septiembre el broche de oro a la temporada.

Los 15 candidatos clasificados de cada una de las cuatro regionales de la temporada (Barcelona, Cádiz, Madrid y Bilbao) se enfrentarán para pasar a la historia como gigantes del rap improvisado. Habrá un último clasificado que podrá conseguir su plaza en el torneo 'Última Plaza', que se celebrará próximamente. Para marcar el ritmo de la Final Nacional de Red Bull Batalla, DJ Verse será el encargado de lanzar los 'beats' y la vibrante dupla de Marina Vinyals y Bekaesh serán los anfitriones.

El nuevo campeón patrio acompañará al madrileño Chuty, actual campeón del mundo tras su victoria en Bogotá en 2023, a la Final Internacional que se celebrará este año en España. El 30 de noviembre se verán las caras en el Wizink Center de Madrid los mejores 'freestylers' hispanohablantes del mundo.

El acceso al Muelle Reina Victoria de Cádiz para disfrutar de la Final Nacional de Red Bull Batalla 2024 será gratuito y libre hasta completar aforo a partir de las 19.30h. Además, la gran batalla podrá ser seguida desde todo el mundo a través de los canales de Youtube y Twitch de la competición a partir de las 20.30h.

Una corona en busca de dueño

El Muelle Reina Victoria de Cádiz será el terreno de juego donde 16 MCs sacarán sus mejores versos en batallas one to one hasta lo más alto del podio para ganar la corona. Entre ellos, se subirán al escenario Baron, Fabiuki y Mike Shinobi de la regional de Barcelona; los clasificados de Cádiz Jesús LC, Kharma y Layto; de la regional de Madrid Babi, Force y Navas; y de la última parada en Bilbao Gazir, NQP y Le33.

A ellos se sumarán en Cádiz a esta última batalla Mnak, Alek y Segrelles, el podio del año anterior, coronados en la Final Nacional de 2023 celebrada en Valencia. Éste será el listado completo de freestylers aspirantes a la corona patria a falta de conocer al decimosexto participante, que se elegirá el en el torneo la Última Plaza que tendrá lugar el miércoles por la tarde.

España, sede internacional de 'freestyle'

Por cuarta vez en la historia, España volverá a ser la sede de la más épica de todas las batallas de freestyle. El Wizink Center de Madrid acogerá la Final Internacional de Red Bull Batalla, un esperado y emocionante evento que tendrá lugar el 30 de noviembre. El legendario freestyler español Chuty, quien tiene asegurada su plaza como campeón internacional de Red Bull Batalla 2023, competirá de nuevo para hacerse con el título de rey mundial en freestyle. A él se sumará el ganador de la Final Nacional como representante de España.

Esta batalla de campeones está reservada solo para los mejores MCs hispanohablantes seleccionados en las clasificatorias de Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, España, Estados Unidos, México, Perú, Uruguay y Centroamérica, que comprende a los residentes en Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Honduras, Panamá y República Dominicana.