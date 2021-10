La fiesta de Tosantos en Cádiz tampoco recuperará la normalidad este año

La capital gaditana no podrá disfrutar tampoco este año de la tradicional fiesta de los mercados con motivo de la fiesta de los Tosantos. La decisión de no recuperar la celebración al nivel de antes de la pandemia fue tomada por Asodemer (Asociación de Detallistas de Mercados) cuando antes del verano comenzó a plantear la fiesta y se produjo un aumento de los contagios por Covid. Esto provocó que el colectivo no quisiera arriesgarse a acometer una celebración que podía poner en riesgo la salud de los ciudadanos, que acuden masivamente a los mercados para visitar los puestos exornados.

La alternativa será la instalación de cuatro pequeñas carpas en el Mercado Central, una en cada una de las puertas que dan acceso a la nave del pescado, y otras dos en el Mercado Virgen del Rosario, ubicadas a la izquierda según se entra por la puerta principal. Serán carpas expositivas donde podrá disfrutarse de ejemplos de puestos exornados en las diferentes modalidades que tradicionalmente concurren al concurso: carnes, frutas y verduras, pescados y varios.

La celebración se desarrollará el 29 y el 30 de octubre en los dos mercados municipales

Esta actividad se realizará los días 29 y 30 de octubre y las visitas coincidirán con los horarios de apertura de ambos mercados. En el interior de los mismos habrá representaciones teatralizadas para explicar a los visitantes la tradición de los Tosantos. El Ayuntamiento de Cádiz sí iluminará los exteriores de los mercados municipales.

Por otra parte, Asodemer colaborará con los colegios que así se lo han solicitado enviándoles productos típicos de estas fechas para celebrar la festividad de Todos los Santos. Los detallistas esperan recuperar la tradicional fiesta el próximo año, reactivando el concurso de exornos de los puestos con aumento de la dotación económica de los premios.