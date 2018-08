1918 hace 100 añosEl 'fenómeno' Juan Belmonte desembarca en Cádiz

El gran Belmonte, el 'fenómeno' Belmonte, por fin ha regresado a España. Ayer llegó a Cádiz en el hermoso trasatlántico, Reina Victoria Eugenia y acompañado de su joven esposa, Julia Cossio.

En el muelle se encontraba una verdadera multitud, encabezada por los padres del torero, sus hermanos, el redactor Don Criterio, miembros de su cuadrilla e infinidad de amigos. Belmonte vestía traje color kaki y sombrero blanco de paja.

Amablemente contestó a unas preguntas del redactor de este periódico para reiterar que este año no piensa torear en España. No se encuentra bien de salud y espera recuperarse con el descanso. Belmonte negó rotundamente que hubiera matado a una persona en América, como había asegurado cierta prensa. No regresó antes, nos dijo, porque se enamoró de una joven honrada con la que se ha casado. El torero y su esposa tomaron un automóvil para marchar a Sevilla.