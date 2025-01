Esta es la fecha tope para renovar tu tarjeta de residente de las zonas naranjas y verdes en Cádiz sin que te multen

Los usuarios de las zonas naranja y verde de Cádiz deben renovar sus abonos para poder aparcar sus vehículos durante el año 2025. Así, la página web de Emasa, la Empresa de Movilidad Municipal, recoge cuáles son los pasos que tienen que dar estas personas para usar por primera vez el estacionamiento regulado o para seguir utilizándolo en los 12 próximos meses.

Renovación de la tarjeta para los residentes que no hayan domiciliado el pago

Los usuarios que no tengan domiciliado el pago, podrán llevar a cabo la renovación de la tarjeta hasta el 15 de enero de 2025. Si pasado dicho plazo no ha renovado, no podrá estacionar con la condición de residente.

El abono de las tasas se realizará de manera presencial, para lo que habrá que solicitar cita previa. El lugar para llevar a cabo las gestiones es la oficina de Emasa en el Palacio de Congresos (entrada por C/ Plocia). El teléfono de contacto es el 956 80 72 92 y el email es usuarios@emasacadiz.es

En cuanto al importe de las tasas este año, se mantiene igual que en 2024: 70,40 euros (50 euros de tasa estacionamiento + 20,40 euros de tasa de la tarjeta). El pago se realizará con tarjeta bancaria.

Se utilizará el mismo procedimiento para la renovación en las modalidades de Vehículo Industrial o Comercial (tasas 20,40 euros), y Vehículo Compartido (70,40 euros por usuario)

En cuanto a la documentación a presentar, es necesario aportar una copia del Impuesto de vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) pagado en Cádiz del año 2024 y, en caso de no poder venir el titular, una copia del DNI del titular y el DNI de la persona autorizada, así como una autorización del titular para realizar las gestiones.

Residentes con recibos domiciliados

El recibo del pago domiciliado está previsto cargarse en la primera quincena de enero. Se podrá ver reflejado el cargo en la cuenta del banco facilitada.

Los residentes cuyo cargo haya sido admitido y no se haya producido devolución del recibo, se les creará un registro electrónico (el usuario no tiene que hacer nada) para que el personal encargado de controlar la zona pueda comprobar que está al corriente de pago, pudiendo estacionar hasta el 10 de marzo de 2025 mientras no recoja la correspondiente tarjeta física.

La tarjeta podrá ser recogida en la oficina situada en Palacio de Congresos (entrada por C/Plocia) solicitando cita previa a partir del jueves 16 de enero. La agenda de cita previa para la recogida de tarjetas con pago domiciliado se abrirá a partir del 16 de enero.

Si ha habido alguna incidencia y su recibo no ha sido cargado en su cuenta o ha sido devuelto, tendrá de plazo hasta el 19 de enero para pagar físicamente en la oficina situada en el casco antiguo, siguiendo las indicaciones del apartado que se encuentran al principio de la página, “Residentes que no hayan domiciliado el pago”, en caso contrario su tarjeta quedará anulada, perdiendo la condición para estacionar como residente.