Los farmacéuticos de Cádiz recogen dinero para medicamentos para Ucrania

Las imágenes que ofrecen los informativos casi durante las 24 horas del día de lo que está ocurriendo en Ucrania en tiempo real no dejan impasible a nadie tenga la edad que tenga y tenga la condición económica que tenga. Los gaditanos son expertos en estar siempre donde y cuando se les necesita y su naturaleza es solidaria de por sí, como ya ha venido demostrando en otras situaciones de catástrofes nacionales o internacionales.

Pero esa solidaridad hay que saberla canalizar para evitar efectos indeseados. La ayuda hay que llevarla a cabo a través de los conductos autorizados para lograr que los productos y las donaciones lleguen a donde deben llegar y en las condiciones adecuadas para que la solidaridad no caiga en saco roto.

Y no es lo mismo donar unos zapatos o un polar para huir del frío ucraniano que medicamentos, cuya eficacia y seguridad debe venir siempre avalado por profesionales que velen por la trazabilidad del producto.

Todo esto lo recuerda Lola Palomino, la gaditana que ostenta en la actualidad el cargo de secretaria general de Farmacéuticos sin Fronteras en España: "Donar medicamentos no es fácil". Palomino recuerda que la legislación española impone que los únicos que pueden donar medicamentos son los laboratorios, las cooperativas farmacéuticas o incluso los propios hospitales y lo tienen que hacer con la mediación de ong que estén debidamente acreditadas ante la Agencia Española del Medicamento y productos sanitarios.

Lola Palomino indica que otro problema con el que se están encontrando es que muchos de los medicamentos que están pidiendo desde Ucrania y Polonia, como pueden ser los antibióticos o algo tan sencillo como el paracetamol de 1 gramo, sólo se pueden conseguir en España con receta médica, lo que impide que puedan ser comprados por los gaditanos sin que lo requieran para uno uso personal y controlado por su médico de familia.

Y Lola Palomino comenta otro inconveniente que hace que el ciudadano de a pie no pueda donar medicamentos demanera descontrolada. Según la secretaria general de Farmacéuticos sin Fronteras España, cuando un medicamento sale de la farmacia no puede volver a la farmacia a no ser que sea para mandarlo directamente al punto sigre, "sobre todo porque cuando sale de la tienda no sabemos si se ha conservado a la temperatura necesaria o si se ha podido romper la cadena del frío".

Farmacéuticos sin Fronteras España lleva ya 32 años ocupándose de tareas humanitarias y se manejan ya a la perfección en tareas como ésta. Pero aún así, Lola Palomino insiste en afianzar "una vía para que los medicamentos que vamos a mandar vayan seguros".

De momento cuentan con una especie de clúster o equipo coordinado por el grupo SAR (Salvamento, ayuda y rescate) de Navarra, con los que han colaborado en otras catástrofes.

Dinero para convertirlo en medicamentos

Para hacerlo todo más fácil, los farmacéuticos han llegado a la conclusión de que lo que ahora necesitan es dinero "para convertirlo en el medicamento que hace falta y donde hace falta", según Lola Palomino: "Cuando desde la frontera de Ucrania nos dicen que necesitan antibióticos infantiles por vía parenteral o por vía oral, plasma, paracetamol infantil, suero... lo que se necesite".

La farmacéutica que regenta una botica en la calle Acacias va más allá y afirma que "si nosotros somos los que compramos, y si lo compramos en España, nos encargaremos de hablar con los laboratorios para que donen también, de manera que con los diez euros que done el gaditano los convertimos en 20, y si no se les ve muy participativos, no se los compramos a ese laboratorio y punto".

Pero desde Farmacéuticos sin Fronteras hacen otra propuesta: que con el dinero que se recoja, se compren los medicamentos directamente en Polonia. "Podría ser más lógico para todos, pero siempre que se tenga la seguridad de que quien está detrás es una organización como la nuestra, con un equipo de farmacéuticos que trabajamos de manera absolutamente solidaria y altruista", según Lola Palomina. "Si te pido que dones es porque sé que lo que me vas a donar va a llegar allí. De eso me encargo yo personalmente".

Donación con tarjeta, redondeando el pago o por bizum

Donar el dinero es fácil porque o bien se puede hacer la donación mediante un pago con la tarjeta a cambio de un certificado de donación, o bien redondeando el pago de cualquier producto que se compre en la farmacia dejando el cambio como donación, o bien, incluso a través del bizum, que se ha convertido en los últimos tiempos en uno de los métodos más populares y sencillos de pagos a través del teléfono móvil.

Lola Palomino recuerda que la donación de ropa provoca a veces una pérdida de tiempo para los voluntarios que se tienen que dedicar a clasificar la ropa que, a lo mejor no es lo que más se necesita, "en vez de estar ayudando en otras labores en las que sus manos son más importantes.