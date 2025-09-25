Fallece el cantaor Selu Cáceres, 'Selu de Cádiz'

"Con gran pesar", la peña flamenca Juanito Villar comunicó la noche del pasado miércoles el fallecimiento del cantaor José Luis Cáceres Velázquez (Cádiz, 1960), conocido en el mundo del flamenco como Selu de Cádiz. "Nuestra peña, sus socios y aficionados al cante jondo perdemos a un artista comprometido, de arraigo gaditano y sensibilidad flamenca. Además de esto, fue insignia de oro de nuestra peña", han informado desde la entidad gaditana.

La peña Juanito Villar, entidad de raigambre en la ciudad, siempre tuvo en Selu de Cádiz un "artista cercano", alguien que conocía "el pulso del arte jondo con profundo cariño". "Su presencia en recitales, peñas, festivales o simplemente en tertulias flamencas ha sido un aliciente para la afición y una lección de entrega al cante", han reconocido.

"Hoy queremos reconocer públicamente su contribución al flamenco local y su espíritu de honrar la tradición, sin renunciar a aportar su sello personal", se despiden desde la peña flamenca gaditana.