La Facultad de Enfermería acoge este viernes una ponencia sobre la violencia de género como un problema grave de salud pública

La Fundación Municipal de la Mujer del Ayuntamiento de Cádiz, en colaboración con la Universidad de Cádiz, continúa desarrollando la campaña ‘16 días para recordar que son 365 luchando contra la violencia de género’ con una actividad de alto nivel académico y profesional que tendrá lugar este viernes 5 de diciembre, a las 11:00 horas, en el Salón de Actos de la Facultad de Enfermería y Fisioterapia de la UCA.

En esta ocasión, la doctora Lorena Tarriño Concejero, especialista en género y salud, ofrecerá la ponencia titulada ‘Violencia de género y salud: una responsabilidad compartida’, en la que abordará la violencia de género como un grave problema de salud pública global y una vulneración de los derechos humanos, analizando sus repercusiones físicas, psicológicas y sociales, así como los desafíos que plantea a los sistemas sanitarios.

La actividad profundizará en la necesidad de que el ámbito sanitario asuma un papel activo en la detección temprana, la atención integral y la prevención de la violencia de género, incorporando la perspectiva de género y el modelo biopsicosocial en su práctica clínica. Asimismo, se reflexionará sobre la corresponsabilidad de distintos sectores —salud, educación, justicia, trabajo social y comunidad— en la construcción de entornos seguros y libres de violencia, y la importancia de la formación profesional, la articulación con redes de apoyo y el desarrollo de políticas públicas efectivas.

Sobre la ponente

La doctora Lorena Tarriño Concejero es doctora en Ciencias de la Salud por la Universidad de Sevilla, con calificación de Sobresaliente Cum Laude con mención internacional, y posee una amplia formación académica en ámbitos relacionados con la salud, la docencia y el enfoque de género. Actualmente es profesora ayudante doctora del Departamento de Enfermería y Fisioterapia de la Universidad de Cádiz, donde coordina la Extensión Docente del Grado en Enfermería en Jerez de la Frontera y forma parte del equipo decanal.

En el ámbito investigador, pertenece al grupo PAIDI-1050 'Cuidados complejos, cronicidad y resultados de salud', coordinando la línea 'Género, salud, liderazgo y violencia de género'. Desde 2020 ha publicado 21 artículos científicos en revistas especializadas y ha participado en proyectos de investigación de ámbito internacional, estatal y autonómico.

Su trayectoria ha sido distinguida con diversos premios, entre ellos los otorgados en el Congreso Internacional sobre Violencia contra las Mujeres (2019 y 2022), el premio Territorio Igualdad Mujer e Investigación Novel (Ayuntamiento de Sevilla, 2023), el reconocimiento a la mejor tesis doctoral en el II Certamen Nacional de Enfermería Basada en la Evidencia y el premio al mejor estudio de investigación en el Certamen Nacional de Enfermería Ciudad de Sevilla (2024). Asimismo, es autora de dos registros de propiedad intelectual: la Escala Multidimensional de Violencia en el Noviazgo 2.0 y el programa Genderviolentbot, un chatbot para la medición de violencia en relaciones de pareja jóvenes.