Exposición de National Geographic en la plaza de España de Cádiz: la vida vista al natural

Nueva exposición en la plaza de España de Cádiz, aunque esta vez en una zona inédita: el frente más próximo a la calle Costa Rica y el colegio Celestino Mutis. Por el espacio peatonal se reparten las 42 fotografías, magníficas por cierto, que integran la exposición 'Colores del mundo', una muestra con imágenes de National Geographic que llega a la capital gaditana de la mano de la Fundación La Caixa y el Ayuntamiento de Cádiz. La exposición se reparte en siete secciones, cada una de ellas dedicada a un color, y en ellas el espectador puede contemplar escenas de los más diversos y espectaculares rincones de un planeta, la Tierra, que se muestra al natural, tal y como es.

Hasta el 21 de octubre permanecerán expuestas estas imágenes, muchas de ellas verdaderamente impactantes, que se agrupan por su color dominante: amarillo, naranja, rojo, azul, violeta, verde y blanco. Además de carteles con información en español e inglés de cada una de las fotografías, cada sección cuenta con una sencilla explicación del significado que cada color puede llegar a tener en las distintas partes del mundo, en una demostración de exquisita diversidad cultural.

Tras las cámaras que han captado cada una de estas imágenes se encuentran nombres relevantes del panorama fotográfico mundial, acorde a la importancia y prestigio de un medio como National Geographic. Ahí aparecen los nombres de Joel Sartore, Steve McCurry, Michael Nichols, Lyn Johnson, Paul Nickeln, Frans Lanting y Jodi Cobb, que fue precisamente la primera mujer en entrar en la plantilla de la revista allá por 1975.

La exposición cuenta con muchas imágenes de naturaleza, de fauna y flora, pero también con otras que retratan a personas en escenarios insospechados. Como ha explicado la comisaria de la muestra en su presentación, Alexandra Laudo, la exposición deja también hueco para "hacer un llamamiento a la conciencia social, con imágenes de conflictos políticos o de la vulneración de los derechos humanos". Imágenes tomadas entre 1964 y el momento actual y que permiten al visitante a la muestra, en palabras de Laudo, "hacer un viaje por los diferentes rincones del mundo y por sus latitudes, pues hay desde fotografías submarinas hasta otras tomadas en algunos de los puntos más altos del planeta".

Así, los paneles ofrecen a gran tamaño imágenes, entre otras, de una gelada (primate) hembra con una cría a la espalda en Etiopía, un campo de heno en Estados Unidos, una estampa budista en Myanmar (Birmania), un león marino en California, focas cangrejeras en la Antártida, unos platos de gachas para ser repartidos a los niños suri de Etiopía, un grupo de musulmanes rezando en el Himalaya, en Cachemira, una boda de gitanos musulmanes en Macedonia, un grupo de ñus en medio de una neblina crepuscular en el río Zambeze, la rojísima erupción del volcán Mauna Ulu en Hawai, flamencos descansando, con la cabeza escondida en las plumas, en un lago de Chile, una mujer con burka y una jaula con pájaros sobre su cabeza en Afganistán (imagen de 1968, por cierto), un verdísimo campo de té en Japón, un tigre de Bengala en India o un par de peces payaso medio escondidos en una anémona de los fondos marinos de Filipinas.

Mirian Mateos, delegada de la Fundción La Caixa en Andalucía, interviene en la presentación de la exposición. / Lourdes de Vicente

Un abanico, pues, muy amplio de paisajes naturales y de experiencias humanas conforman una muestra que contará incluso con visitas guiadas y gratuitas que serán, hasta el 21 de octubre, los sábados (a las 12.00, 17.00 y 18.00 horas) y los domingos (12.00, 13.00 y 17.00 horas). La Fundación La Caixa ofrecerá también, ya de lunes a viernes, visitas guiadas para grupos escolares y otros colectivos, para las que habrá que solicitar cita previa a través del teléfono 900 80 11 37.

La exposición ha sido presentada en la propia plaza de España en un acto que ha contado con la presencia de Maite González, concejala de Cultura del Ayuntamiento de Cádiz; Mirian Mateos, delegada de la Fundación La Caixa de Andalucía, y Paco Ramos, director comercial de CaixaBank en Cádiz y Huelva, además de la citada comisaria Alexandra Laudo.