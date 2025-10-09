La Exposición 'Héroes Anónimos' del pintor José Manuel Rodríguez Otero llega al Castillo de Santa Catalina

La muestra itinerante puede verse hasta el 24 de octubre en la Sala San Nicolás Bajo de la fortaleza gaditana

Varias exposiciones de 'Cadiz romana' seguirán hasta final de año

El Castillo Santa Catalina acoge la muestra
El Castillo Santa Catalina acoge la muestra / Joaquín Pino

La Asociación RAGCE (Retirados Asociados de la Guardia Civil de España) lleva a Cádiz la Exposición Itinerante 'Héroes Anónimos', una emotiva muestra artística del pintor y miembro de RAGCE, José Manuel Otero, que se inaugura este viernes, 10 de octubre, a las 18.00 horas.

Esta exposición rinde homenaje a todos aquellos hombres y mujeres que, desde el silencio y el compromiso, han servido a la sociedad con entrega y sacrificio, reflejando en cada obra el espíritu y los valores que identifican a la Guardia Civil.

La muestra, que ya ha recorrido diversas provincias españolas, continuará su itinerancia por todo el territorio nacional con motivo del 181 aniversario de la fundación de la Guardia Civil, y seguirá presente en los próximos años, difundiendo a través del arte el cariño, respeto y admiración que el autor siente por la Institución.

Con esta iniciativa, José Manuel Otero desea también rendir tributo a todos los veteranos del Cuerpo, predecesores de los actuales miembros de la Benemérita, quienes no deben ser olvidados por sus servicios prestados, su lealtad, sacrificio y vocación de servicio.

La exposición se expone hasta el 24 de octubre y ocupará la Sala San Nicilás Bajo de la fortaleza gaditana.

También te puede interesar

Lo último

stats