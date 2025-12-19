Exposición fotográfica de Esther Gómez en la Fundación Municipal de la Mujer

La Fundación Municipal de la Mujer alberga una exposición fotográfica de Esther Gómez organizada por FAEM Cádiz con la colaboración de la Delegación Municipal de Salud.

La exposición tiene por título ‘El Cuento Extrapolado’ y propone un viaje visual que surge de la imaginación libre y la asociación intuitiva de ideas. A partir de elementos simples, la autora construye imágenes descontextualizadas, absurdas o poéticas, que invitan al espectador a cuestionarse y elaborar sus propias interpretaciones. Su interés reside precisamente en esas múltiples lecturas que nacen de la experiencia personal de quien observa.

Desde una perspectiva feminista, la autora busca romper con los estereotipos tradicionales asociados a la mujer en el arte, para dar visibilidad a otras formas de lo femenino. En sus imágenes, cuerpos diversos, se convierten en símbolos de poder, sabiduría, abundancia o alegría, desplazando la atención hacia valores más profundos y esenciales vinculados a la naturaleza y al mundo emocional.