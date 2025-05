Exposición en el ECCO de Cádiz: la excelencia del grabado

El Espacio de Cultura Contemporánea (ECCO) abre mañana, sábado 3 de mayo, siete de sus salas de la planta superior a una relevante exposición. Una muestra de exquisito sabor artístico que se nutre de colección privada de la familia Fernández-Oliván, y que desde este próximo fin de semana adquiere sentido público en Cádiz con ‘Origen de la imagen: de Durero a Rembrandt’, con un total de 182 espléndidos grabados que muestran cómo se depuró esta técnica artística a partir del siglo XVI y, también, la enorme influencia que el arte de la escuela flamenca tuvo en la cultura y en la sociedad hispanas.

Comisariada por Francisco Fernández Pardo, miembro de la familia propietaria de las obras, esta exposición podrá verse en la capital gaditana hasta el próximo 30 de junio. La inauguración será mañana sábado, 3 de mayo, a las 12.00 horas, en un acto abierto al público que contará con la actuación del grupo Totem Ensemble.

Se trata, sin duda, de una exposición no habitual en Cádiz. Hasta la fecha, esta importante colección de la familia Fernández-Olivan se ha mostrado en la National Gallery de Irlanda, en la galería del Palacio Galveias de Lisboa, en el Museo Nacional de Túnez y también en París. Pero será en Cádiz, en esta muestra que mañana abre sus puertas en el ECCO, donde la colección se muestre más completa, con la magnitud que dan las 182 obras que la integran.

Francisco Fernández Pardo, que explica los lugares en los que se han mostrado estos grabados, atiende a este periódico en pleno montaje de la exposición. Se muestra, por tanto, tan atareado y preocupado por todos los detalles de la exposición, como tremendamente ilusionado por haber traído a Cádiz una “colección única” que abarcan fundamentalmente obras de los siglos XVI y XVII, aunque la familia Fernández-Oliván posee incluso determinadas obras del siglo XV.

De las siete salas abovedadas en las que se reparten las piezas de la exposición, una de ellas está dedicada a mostrar cómo era un taller de grabado de la época. Una sala “didáctica” en la que se explican las diferentes técnicas artísticas por las que pasó la imagen y el histórico paso de la xilografía en plancha de madera al grabado en plancha de cobre, con todas las ventajas que este avance supuso para una técnica fundamental en la historia del arte. En esta primera sala se podrán observar, de hecho, instrumentos originales que utilizaban los grabadores alemanes y flamencos y también algunas copias de obras que pertenecen a la colección familiar pero cuyo mal estado no permite su exposición.

Posteriormente, la exposición camina mostrando la evolución de la imagen, con ese salto de la madera al cobre, con los trabajos de los artesanos alemanes, en la época inmediatamente anterior al grabado, y su intento de explicar el mundo conocido hasta entonces desde las imágenes de las propias ciudades, hasta la eclosión de la escuela de Flandes con esos dos grandes nombres propios que dan título a la exposición, Durero y Rembrandt, y con el resto de artistas de renombre que fueron ampliando y perfeccionando la técnica y que, con estas y otras artes, ejercieron una gran influencia en la cultura y la sociedad española a partir de las artes y las modas que se importaron desde la Corte.

“La xilografía -explica Fernández Pardo- es un tipo de grabado hecho en madera que triunfa hasta el siglo XV. Pero ven queaquello no les da resultado, porque, efectivamente, grabar en madera es muy difícil porque se estropean los buriles, los instrumentos, y sobre todo, porque la madera se abre. Durero, que tuvo muy buenos maestros, se da cuenta de que utilizando el buril con el cobre como plancha era muchísimo mejor, porque no se abre como la madera, que por la humedad se abría con la tinta y se estropeaba la matriz. Con el cobre no sucede nada. Fue un cambio fundamental, un paso que permitió mejorar la técnica y los resultados artísticos, como se puede comprobar en Rembrandt”.

En una época donde el analfabetismo alcanzaba al 80% de la población española, la imagen se convirtió en un instrumento indispensable para la Iglesia, de ahí sean de carácter religioso muchos temas de esta exposición, donde también se encuentran las ciudades de la época, escenas de batallas, otras cortesanas o retratos. Un amplio número de obras de arte que demuestran la excelencia del grabado y esa casi impagable influencia de una escuela, la flamenca, en una España imperial pero que, a través de sus monarcas, se empapó como una esponja de las tendencias sociales del norte de Europa. De todas menos, como apunta Francisco Fernández, de la ciencia. Y es que el peso de la Inquisición, para esas y otras cuestiones era fundamental.