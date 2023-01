El exterior del Mercado acoge la exposición 'Las plazas de Cádiz', de Juan Manuel Fernández-Pujol

El exterior del Mercado de Abastos ha acogido este jueves la inauguración de la exposición 'Las plazas de Cádiz', del pintor gaditano Juan Manuel Fernández-Pujol, quien estuvo acompañado por su familia en este emotivo momento.

Se trata de una colección de 13 acuarelas de gran tamaño que ilustran algunos de los edificios y plazas más reconocidos y reconocibles de la ciudad y que estarán a la vista de gaditanos y visitantes durante las próximas semanas. El concejal de Presidencia y Patrimonio Histórico, Paco Cano, acudió a la cita y expresó que en el Ayuntamiento "estamos muy felices no solo por poder mostrar la obra de Juan Manuel Fernández-Pujol, si no porque esta exposición se enmarca en otra serie de actividades que parten de un acto de generosidad del autor y de su familia, que es la donación de una colección de acuarelas y bocetos".

Al hilo de esta afirmación, Paco Cano añadió que "convenimos en hacer esta muestra, un libro que saldrá en breve y que estamos deseando ver porque se está haciendo un trabajo muy exquisito tanto en la parte gráfica como en la textual, y hay un compromiso por parte del Ayuntamiento de que una selección de esas acuarelas estén en un espacio que se va a convertir en un referente de la arquitectura, del patrimonio histórico e incluso del urbanismo como es el proyecto que tenemos previsto para el Casino Gaditano. Allí estará exhibida de manera permanente parte de la colección que dona la familia Fernández-Pujol. El resto de la obra estará archivada".

El concejal definió este gesto "como un acto de generosidad y de amor a la ciudad que queda perfectamente reflejado en la manera de representar las distintas plazas y arquitecturas que se pueden ver hoy en esta selección de 13 piezas. No es solamente un ejercicio de representación del objeto, si no que supone un importante conocimiento de la arquitectura, pues no olvidemos que Juan Manuel es catedrático de Dibujo, ateneísta y miembro de la Real Academia de Bellas Artes y tiene un gran conocimiento tanto de la Historia del Arte como de la arquitectura. A eso se hay que sumarle un sentimiento de amor por la ciudad, por el urbanismo y por el patrimonio histórico de la ciudad, que son los puntales de su obra".

Por su parte, Mailo Fernández-Pujol, hija del artista, resaltó que "nuestro padre es hoy el hombre más feliz del mundo ya que está en su Cádiz del alma, rodeado de su mujer, sus hijos, nietos, familia y amigos. 86 años de vida son muchos y dan para mucho, sobre todo para dar innumerables y largos paseos por este Cádiz que lo vio nacer, concretamente la plaza de Candelaria, para conocer todos sus rincones e historias y para quererla. Y para querer que la imagen que un día tuvo de ella perdure en el tiempo a través de estas acuarelas y pueda ser apreciada por todos los gaditanos y visitantes de la ciudad de Cádiz, de la que siempre ha apreciado su luz y colores del cielo, cambiantes en décimas de segundo. En palabras del autor: el acuarelista toma su blog y la caja de acuarelas y mira y embelesado, pinta. La luz la pone Cádiz y el color, los gaditanos."