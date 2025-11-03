Explora Journeys refuerza su vínculo con el puerto de Cádiz en 2026

El crucero Explora III se está construyendo en el astillero Fincantieri Sestri Ponente, ubicado en Génova, Italia. El lanzamiento del barco al agua tuvo lugar en julio de 2025, y se espera que se una a la flota en 2026.

El puerto de Cádiz se consolida en el mapa de los cruceros de alta gama. La compañía Explora Journeys, perteneciente al grupo MSC, ha incluido a la capital gaditana en los itinerarios de sus tres buques de lujo —Explora I, Explora II y el futuro Explora III— para la temporada 2026. Las fechas confirman una presencia continuada de la marca en la costa andaluza y refuerzan la estrategia de la naviera de ofrecer experiencias exclusivas en enclaves con atractivo cultural y gastronómico.

Según los itinerarios publicados por la compañía y por agregadores internacionales, el Explora I realizará escalas en Cádiz el 5 de mayo y el 3 de noviembre de 2026. El Explora II, actualmente en servicio, llegará el 22 de abril, dentro de una travesía transoceánica entre Europa y América. Y el Explora III, que se estrenará en verano de 2026, recalará en la ciudad el 8 de agosto, en una ruta de siete noches que parte de Barcelona y finaliza en Lisboa. Algunas fuentes apuntan a una segunda escala en noviembre de ese mismo año.

El Explora I, durante una reciente estancia en el puerto de Cádiz / Joaquín Benítez

Estas fechas sitúan a Cádiz como puerto de referencia en la expansión de Explora Journeys por el Mediterráneo occidental y el Atlántico europeo. La naviera, que nació en 2021 con el objetivo de competir en el segmento más alto del mercado, apuesta por itinerarios de menor capacidad y más tiempo en cada destino: “menos barcos, más servicio”.

El lujo como seña de identidad

Los buques Explora combinan diseño contemporáneo, gastronomía internacional y atención personalizada. El Explora I y el Explora II, gemelos en dimensiones y servicios, cuentan con 461 suites con terraza privada, seis restaurantes y un concepto de “resort sobre el mar”. Ambos han registrado altos niveles de ocupación desde su puesta en marcha y se han convertido en la base de la estrategia de crecimiento de la marca.

El próximo Explora III supondrá un salto cualitativo. Con 463 suites, penthouses y residencias —todas con amplios balcones—, incorporará por primera vez en la flota de la compañía el uso de gas natural licuado (GNL), lo que reducirá significativamente las emisiones contaminantes. También ofrecerá una renovación de sus espacios comunes, una ampliación de la oferta gastronómica y un área de bienestar más grande, acorde con la tendencia del turismo de bienestar de lujo.

Los cruceros de lujo de la empresa Explora Journeys se han convertido en un atractivo visual cada vez que atracan a puerto / Joaquín Benítez

Cádiz, escala estratégica en el Mediterráneo occidental

La inclusión de Cádiz en los itinerarios de 2026 no es casual. El puerto gaditano combina capacidad técnica, cercanía al centro histórico y atractivo turístico, un conjunto de factores muy valorados por las navieras de lujo. Además, su localización entre el Atlántico y el Mediterráneo la convierte en una escala ideal para rutas que enlazan puertos españoles, portugueses y franceses.

Explora Journeys prevé mantener su modelo de viajes lentos y personalizados, con estancias prolongadas en cada destino y excursiones exclusivas para pequeños grupos. En el caso de Cádiz, la oferta incluirá rutas gastronómicas, experiencias culturales y visitas privadas a enclaves del entorno, según fuentes del sector turístico.

Una flota en expansión

La hoja de ruta de la compañía contempla la entrega del Explora III en el verano de 2026, seguida por la construcción y botadura del Explora IV y V en 2027, y del Explora VI en 2028. La meta es conformar una flota de seis unidades que operen de forma simultánea en diferentes regiones del mundo, desde el Mediterráneo hasta el Caribe y el norte de Europa.

Este crecimiento exigirá también un esfuerzo de adaptación logística por parte de los puertos. Los nuevos barcos impulsados por GNL requerirán infraestructuras específicas y mayor coordinación con consignatarios y autoridades portuarias para los suministros y las operaciones de atraque.

Una oportunidad para el destino

Para Cádiz, el refuerzo de Explora Journeys representa una oportunidad en términos turísticos y económicos. Cada escala supone un flujo de visitantes de alto poder adquisitivo que se traduce en consumo local y proyección internacional del destino. A su vez, la presencia de una naviera de lujo contribuye a posicionar al puerto como enclave competitivo frente a Málaga, Lisboa o Barcelona en el mapa de los cruceros premium.

Cabe recordar que la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz (APBC) volverá a medir el impacto económico que el sector genera en el entorno. Para ello, realizará un nuevo Estudio de Impacto Económico de la actividad del puerto de la Bahía de Cádiz, siguiendo en esta ocasión la guía propuesta por Puertos del Estado y basando el análisis en los datos económicos del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2024.