"El éxito de Navantia de Cádiz tiene, a veces, un lado oscuro"

El próximos lunes tendrá lugar una reunión en los despachos de la factoría gaditana de Navantia en la que se podría fumar la pipa de la paz, de manera que se alejara, por fin el apocalíptico fantasma que pulula por los cantiles de los muelles del astillero gaditano a raíz de que este periódico destapara el conflicto laboral que viven. En ese encuentro en la cúspide estarán presentes lo delegados sindicales de la industria auxiliar, representantes de UGT, el comité de empresa de Navantia Cádiz y altos cargos de la compañía que, en cuestión de días, se ha enfrentado a la posibilidad de que el 85% de los buques que reparan en Cádiz, los que llegan de la mano de Carnival y de Navantia, no volvieran a tocar un dique de Cádiz y se marcharan a astilleros franceses como los de Brest o Marsella. Todo indica a que el resultado de esta reunión será positivo tanto para los trabajadores como para Navantia, así como para la Bahía de Cádiz, cuyo nivel empleabilidad se vería seriamente afectado si todo este conflicto acabara mal. Cierto es que la gran mayoría de las empresas auxiliares, sobre todo las más grandes, están por la labor de volver a trabajar los domingos, ya que cuentan con más personal como para organizar sus turnos. Los que no lo tienen tan fácil son las que cuentan con plantillas muy cortitas y que, a no ser que se organicen o se alíen con otras, no podrán hacer frente a esta nueva situación.