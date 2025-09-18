El Evangelio de María Peláe abre este viernes la nueva temporada del Gran Teatro Falla
La artista malagueña presenta su último álbum este fin de semana
María Peláe suma un nuevo concierto en el Gran Teatro Falla de Cádiz
El Gran Teatro acoge este viernes 19 y sábado 20 de septiembre a las 20:00 horas el espectáculo ‘El Evangelio’ de María Peláe. Esta cantautora malagueña ha revolucionado la escena musical con su estilo único, en el que fusiona flamenco, crítica social, humor y una energía arrolladora. Con quince años de carrera, marcada por su valentía artística y su capacidad para contar historias con profundidad y frescura, Peláe se ha consolidado como una de las voces más originales del panorama musical español.
A lo largo de su trayectoria, ha demostrado su talento como compositora, escribiendo para artistas de renombre y cosechando éxitos con su inconfundible sello. Su música bebe de la tradición, pero con un enfoque moderno y arriesgado que conecta con el público de todas las edades.
Con 'El Evangelio', su cuarto álbum de estudio, María Peláe se adentra en un concepto audaz y provocador, donde cada canción es un testimonio contado desde la verdad de su protagonista. Un disco que refuerza su compromiso con la autenticidad y la reivindicación a través de la música.
Gracias a su carisma en el escenario y su poderosa puesta en escena, sus conciertos se convierten en una experiencia inolvidable, en los que la pasión y la emoción van de la mano con la fiesta y la reivindicación.
Las entradas están a la venta en la taquilla del teatro de 10:30 a 13:30 y de 17:30 a 20:00 horas Los días de función en sábados, domingos, festivos y lunes: 1 hora antes del comienzo de la función.
Una hora antes del comienzo de cada función, sólo se podrán adquirir localidades para la mencionada función y en www.bacantix.com
Los rrecios del espectáculo son 48, 38, 25 y 20 euros. El Carné Joven cuesta 6 euros en Paraíso (15% del aforo)
