El Evangelio de María Peláe abre este viernes la nueva temporada del Gran Teatro Falla

El Gran Teatro acoge este viernes 19 y sábado 20 de septiembre a las 20:00 horas el espectáculo ‘El Evangelio’ de María Peláe. Esta cantautora malagueña ha revolucionado la escena musical con su estilo único, en el que fusiona flamenco, crítica social, humor y una energía arrolladora. Con quince años de carrera, marcada por su valentía artística y su capacidad para contar historias con profundidad y frescura, Peláe se ha consolidado como una de las voces más originales del panorama musical español.

A lo largo de su trayectoria, ha demostrado su talento como compositora, escribiendo para artistas de renombre y cosechando éxitos con su inconfundible sello. Su música bebe de la tradición, pero con un enfoque moderno y arriesgado que conecta con el público de todas las edades.

Con 'El Evangelio', su cuarto álbum de estudio, María Peláe se adentra en un concepto audaz y provocador, donde cada canción es un testimonio contado desde la verdad de su protagonista. Un disco que refuerza su compromiso con la autenticidad y la reivindicación a través de la música.

Gracias a su carisma en el escenario y su poderosa puesta en escena, sus conciertos se convierten en una experiencia inolvidable, en los que la pasión y la emoción van de la mano con la fiesta y la reivindicación.

Las entradas están a la venta en la taquilla del teatro de 10:30 a 13:30 y de 17:30 a 20:00 horas Los días de función en sábados, domingos, festivos y lunes: 1 hora antes del comienzo de la función.

Una hora antes del comienzo de cada función, sólo se podrán adquirir localidades para la mencionada función y en www.bacantix.com

Los rrecios del espectáculo son 48, 38, 25 y 20 euros. El Carné Joven cuesta 6 euros en Paraíso (15% del aforo)