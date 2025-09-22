Estudios en el Jardín Botánico del Real Colegio de Cirugía de Cádiz

El 4 de mayo de 1791, queda recogido en el libro 31 de matrículas del Real Colegio de Cirugía, digitalizado por el Archivo de la Universidad de Cádiz, un listado de los individuos que se matriculan, después de un examen previo, para instruirse en botánica y dirigido a la curación, en el Jardín de dicho Colegio de Cirugía. Este libro concluye con la Real Cédula, donde se manda observar el reglamento para el gobierno y métodos de enseñanza en el Jardín Botánico. Cédula que pormenoriza la administración, estudios y funcionamiento del mismo, fruto de las nuevas leyes que pretenden poner freno al poder ejercido por el Protomedicato, obligando a asumir reformas.

Entre las medidas de presión más fuertes se encontró la de los boticarios, que rechazaban tajantemente el tener que ser examinados, no solo de sus conocimientos sino también de los productos con los que contaban en sus farmacias. La finalidad es que, en las boticas, los llamados boticarios fueran personas formadas en farmacopea, y por tanto en botánica, ya que las plantas eran prácticamente los únicos elementos con los que se podían fabricar medicamentos. Los boticarios deberán tener la botica bien abastecida. Compran, comercian, elaboran y despachan los medicamentos según la receta del médico, su actividad es sanitario-comercial. En la receta debe figurar el nombre y dosis de los ingredientes, el modo de preparación abreviado con varias letras, así como las instrucciones para el paciente. La receta la encabeza el signo R (récipe) y termina con la firma del médico. Es posible que, probablemente con el propósito de que las recetas no fueran copiadas por personas ajenas, la letra resultara ilegible salvo para el boticario.

Basándose tanto en los estudios de botánica como en la experiencia, los elementos y componentes fundamentales para la farmacopea serían entre otros muchos:

Aceites

Aceite de hierbabuena: con cualidades como antiséptico. Aceite de arrayán para las afecciones bronquiales. Aceite rosado, que regenera la piel y cicatriza las heridas. Aceite de lombrices para expulsar las lombrices. Aceite de antirreumático y contra el insomnio. Aceite de almástiga para los dolores estomacales. Aceite de azucenas, como calmante de los dolores de quemaduras. Aceite de alcaparras: antirreumático. Aceite de azafrán, carminativo para los dolores de las encías. Aceite de linaza, antidiabético.

Imagen completa de la portada del libro de matrículas. / Archivo UCA

Jarabes en redomas

Hoja de miel simple para la potencia sexual. Miel rosada de heridas: antiséptico, úlceras de la boca y ronquera. Miel rosada de azúcar. Jarabe de membrillo: trastornos gástricos. Jarabe de zarza, antihemorroidal. Jarabe de ricino: quemaduras. Jarabe de cantueso, dispepsia. Jarabe de azufaifas, dolores pectorales, eczemas, escoceduras y vaginitis. Jarabe de regaliz, úlceras estomacales. Jarabe de escorzonera, diurético. Jarabe de culantrillo, emoliente.

Aguas cordiales

Aguas destiladas con plantas aromáticas y zumos embotelladas en cristal. Se pretendía sobre todo reconfortar a los enfermos. Zumos de granada, zumo de Camuesa, para úlceras estomacales.

Medicamentos que se despachaban por el peso en botes

Díctamo de Creta: pomada, afrodisíaco. Espicanardo: cosmético capilar. Cubebas, perfume. Nardo séptico: antidepresivo. Agárico, laxante. Pimienta longa, herpes, Pimienta blanca, carminativo.

Cajitas de Emplastos y Ungüentos

Emplasto diaquilón menor, afecciones de la piel. Emplasto de meliloto, protector capilar. Confortativo de Vigo, úlceras duodenales. Confortativo del estómago, estimulante del apetito, Emplasto de Isis, contra la tos. Emplasto de ranas, hemorragias genitales. Ungüento egipcio, cauterizar heridas, ulceraciones de la córnea.

Utensilios

Dos medidas de azófar (una de jarabes y otra de agua). Una espátula de plata que pesará una onza. Una caceta de alquime (para mezclar líquidos) con su cuchara y otra agujereada para triturar. Un peso medicinal con sus medias libras, medias onzas, onzas y dracmas. Un granatorio cumplido. Un embudo de hoja de lata con su medida de aceites de alquime. Cuatro espátulas de hierro con su espatulario. Dos tamices, uno de siete libras y el otro de media libra. Un almirez con su mano que pesará cuatro arrobas, con pie de madera y mano de hierro. Una romana pequeña que haga libras y onzas.