“La estrategia de cine es lo más interesante que se ha llevado a Fitur en mucho tiempo”

Los concejales relatan en esta entrevista sus perspectivas de cara a la Feria Internacional de Turismo (Fitur) que se celebra esta semana en Madrid.

–El elemento estrella de la propuesta de la ciudad de Cádiz y su Ayuntamiento en Fitur es la del cine, la estrategia para atraer rodajes y tener un tejido importante alrededor para darle cobertura a los mismos. ¿Estamos ante una idea original que nos puede diferenciar de otras ciudades y territorios?

–Montemayor Mures (M.M.): Yo le hablo desde una perspectiva turística. Estamos con una propuesta muy novedosa y original. Desde que estoy aquí creo que es lo más interesante que se ha llevado a Fitur en mucho tiempo y, sobre todo, porque enlaza con nuestro plan estratégico dentro de esa vertiente del turismo de convivencia. Para nosotros es lo más importante y por eso lo llevamos a Fitur. No le quito, por supuesto, importancia a lo que genera de riqueza, empleo y demás, pero para nosotros un tema importante es el turismo de convivencia que estamos buscando. Tenía mucho sentido que lleváramos la estrategia como protagonista a Fitur.Carlos Paradas: (C.P.): A mí lo que me interesa mucho destacar de la estrategia es que la Concejalía de Fomento y Empleo no vamos a trabajar en actos sino que tenemos que convertirlo en trabajo a lo largo de todo el año. Precisamente los rodajes se dan a lo largo de todo el año. Eso es lo que nos interesa destacar. Es un trabajo continuo y constante que tiene actividad y es lo que hace que continuamente estén viniendo visitantes. M.M.: Además es que la estrategia, desde la perspectiva turística, desestacionaliza, es decir, viene gente durante todo el año y posiciona a la ciudad en un mercado que para nosotros como promoción turística es imposible que lleguemos. Porque, ¿cómo vamos a llegar nosotros a India a enseñar Cádiz? Es un escaparate impensable desde la promoción turística. El vídeo de Bollywood ha tenido 50 millones de visualizaciones en Youtube.

–En las películas se necesitan muchos oficios que en Cádiz los tenemos ya con el carnaval de Cádiz, como los atrezos, caracterizaciones de maquillaje, etcétera. ¿Cree que eso se podría reconvertir o readaptar también para la industria del cine?

–C.P.: Eso ya lo hemos hablado cuando hemos tenido reuniones previas con el sector audiovisual como tal. Hay gente que planteaba espacios para rodar pero el sector es el sector. Entre ellos mismos decían que esto es menos de la mitad de lo que necesitáis para el rodaje. Aquí hay un montón de profesiones. Una de las f del Instituto es de Formación y hay cosas que ya están en Cádiz porque tenemos en San Severiano un módulo que entre otras cosas es de maquillaje y caracterización. Nos interesa mucho desde el proyecto que tiene Juventud y su concejala Lorena Garrón de animar en los institutos, de descubrir otros mundos. Ir metiendo el gusanillo en ese sentido a todo el alumnado de la ciudad. Ahora hay una eclosión con el tema de los rodajes. Hace unos días Castilla La Mancha ha cogido millones de euros de los Next Generation para el sector audiovisual. Nosotros llevamos meses trabajando en esto y estamos posicionándonos.

–Un aspecto muy importante es que no sólo es atraer rodajes sino que cuando venga una productora se encuentre aquí la disponibilidad de todos los servicios que conlleva un montaje de este tipo y, con ello, que genere economía.

–C.P.: Desde facilidades del Ayuntamiento, por ejemplo en rodajes últimos que ha habido, había que seleccionar a menores y estos tienen unos horarios determinados, no había espacios para los casting pues nosotros ofrecimos dependencias municipales para hacerlos a horas intempestivas. Se solucionan y se pone en contacto a muchísima gente y sectores de la ciudad con las necesidades de la producción. Esas facilidades tienen que estar casi institucionalizadas. Nosotros lo que hemos hecho en la estrategia va desde un cambio en la ordenanza, donde hemos rebajado las tasas muchísimo. Salvo las tasas de seguridad que no podíamos, hemos eliminado todas las tasas. A cambio que salgan los créditos en la ciudad o que se cuente con un agencia de colocación, que es para lo que estamos aquí, para generar empleo.M.M.: Sabemos que esta es una tierra de creativos y es verdad que se nos van fuera. Con este tipo de estrategia tenemos a mucha gente para que se quede aquí. Tenemos guionistas, realizadores etcétera y se extiende a todas las artes. Vamos a necesitar gente que baile, gente del teatro, etcétera y se extiende a todas las artes escénicas. Esto genera una atracción turística indudable. La gente también busca localizaciones y se van a preparar rutas turísticas para eso.

–¿Otro de los objetivos es tratar de desestacionalizar el turismo?

–M.M.: Por supuesto. Eso provoca dos tipos de turismo. El primero el que es entendido y que viene buscar localizaciones, etcétera. Pero después está el de los profesionales que vienen a trabajar y ese nos interesa muchísimo. Vienen sólo en el mundo en el que hacen la producción sino también en la preproducción y en la posproducción. Eso mueve a una cantidad de gente grandísima. Gente que se queda en nuestra ciudad y que vive nuestra ciudad. Gente que consume en nuestro comercios, en nuestros bares, que se mezcla con nosotros y ahí en lazo con la escuelita y es que se genera una transferencia de conocimiento entre la gente que viene y la que estamos. No somos conscientes de que podemos tener 365 días del año la ciudad llena y, además, de profesionales y de un turismo que no es invasivo, sino el de convivencia. Es importante para todo el mundo pero para la propia ciudad primero porque cuando es invasivo provoca rechazo.

–Antes ha dicho que hay una eclosión con los rodajes. ¿Hay tanta competencia en este tema?

–M.M.: Claro pero una cosa es lo que uno quiere y otra es el trabajo previo que uno hace. Esto es como todo, de repente se pone de moda pero si tú no has hecho ese trabajo previo, no te va a funcionar. Estamos en el nivel que estamos porque llevamos trabajando en esto desde hace muchos meses, ha habido reuniones con los productores… Ese trabajo es lo básico. Sólo con tener el recurso la gente no va a venir a rodar.C.P.: En el ámbito de la estrategia de cine, yo no puedo traer los Goya a Cádiz porque me puedo llevar un año trabajando y al final llega no sé quién, hay un movimiento y se lo llevan a Sevilla y adiós. Pero un trabo continuado con todo el sector hace que una plataforma de cine se quede en Cádiz, pese a los intentos para que se vaya a otra ciudad. M.M.: El nivel de exigencia de una productora es altísimo y la exigencia de un día para otro trabajando con una administración y eso es complicado.

–¿Tienen concertadas con el tema del cine muchas reuniones durante su estancia en Fitur para vender esta estrategia de cine?

–C.P.: Muchísimas. Vamos a hacer una muy bonita a Matadero porque hay un proyecto que me interesa mucho y es el de inclusión en el cine. Es un proyecto que están llevando desde hace tiempo y me consta que están asesorando a otras ciudades. Mi gente solo de cine tienen concertadas cinco reuniones.M.M.: Hemos cerrado tal cantidad de reuniones que hemos hecho que aquella que son muy técnicas, las van a hacer directamente los técnicos de cada área. Hemos tenido que diversificarnos no sólo entre los técnicos y nosotros sino también entre nosotros mismos, Habrá algunas con el alcalde y yo, otras con Carlos y no queríamos dejar ninguna sin atender.

–Otra de las patas de la propuesta del Ayuntamiento de Cádiz es la de los deportes náuticos con la bandera de la SailGP. ¿Están notando el impacto de esta competición desde el punto de vista turístico?

–M.M.: Muchísimo. Una de las patas más importantes y que viene promovida desde la Mesa del Turismo es el turismo náutico. No se entendía que Cádiz siendo una isla y que pese a que siempre decimos que miramos al mar, no se hacía tanto. La SailGP ha calado mucho a nivel de los ciudadanos y desde que se hace hay montones de federaciones y eventos que están llamando a la puerta para venirse. Por ejemplo los campeonatos juveniles para este año. Son deportes náuticos pero genera una serie de movimientos y un turismo de cierta calidad que nos viene muy bien. Nosotros lo que hacemos desde el Ayuntamiento es acompañarlos, apoyarlos y rodearlos y hacer de los eventos que se hagan partícipes a la ciudad. Sí que se está notando. Somos un enclave idílico para los deportes náuticos.

–¿Y la presencia de la Semana Santa?

–M.M.: A principios del año pasado llegó el reconocimiento y yo no quería dejar pasar Fitur para presentarla oficialmente. Eso lo hace el Consejo de Hermandades, sabemos que la Semana Santa como recurso turístico es importantísimo a nivel nacional y tener la declaración este año lo vamos a notar especialmente por lo mismo. Como en todos los ámbitos va a haber mucha gente que va a venir y nosotros tenemos un patrimonio que es increíble. Con la declaración lo que vamos a intentar hacer es una ruta, que todas las cofradías saquen su patrimonio en la calle y tenemos que ir viendo cómo vamos a dotar esa declaración de contenido y poner en valor nuestra Semana Santa: nuestra forma de cargar, cómo entendemos aquí, nuestras bandas de música… Tenemos un filón que tenemos que poner en valor.