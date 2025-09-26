Espectacular accidente sin víctimas en la avenida de Bahía Blanca de Cádiz

Los vecinos de Bahía Blanca fueron este viernes testigos de un espectacular o incluso circense accidente de tráfico, por fortuna, sin daños personales aunque sí algunos materiales.

Un Opel Corsa quedó sobre dos ruedas (tal y como muestra el vídeo que ilustra el final de esta información) y volcado sobre su parte derecha tras rozarse con un vehículo estacionado en la Avenida de Bahía Blanca de la capital, según contaron testigos presenciales.

Así quedó el Opel Corsa tras rozarse con un coche aparcado en la avenida de Bahía Blanca de Cádiz / Joaquín Benítez

En un principio, el incidente, más que accidente, provocó daños en el coche que quedó sobre dos ruedas hasta la valiente actuación de los Bomberos y en el vehículo que estaba estacionado sobre el que quedó apoyado el Opel Corsa accidentado.

El Corsa lo conducía una mujer de mediana edad que, en un principio, se llevó un gran susto hasta que pudo ser liberada por los miembros del consorcio de Bomberos, ya que el peligro estaba en que, además de que la posición en la que quedó el coche, hacía muy difícil que ella saliera por su propio pie, cualquier movimiento en falso podría desequilibrar el vehículo y provocar un mal mayor que podría haber supuesto para la conductora algún tipo de golpe o herida.

Testigos presenciales indicaron que, al parecer, la rueda de un BMW que se encontraba perfectamente aparcado fue la que sirvió de palanca para provocar que el Opel Corsa terminó en la posición que terminó.

Nada más producirse el siniestro, acudieron hasta el lugar numerosos policías locales que hicieron lo posible por tranquilizar a la conductora y, a la vez, velar para que nada más ocurriera así como alertar a los Bomberos para que acudieran cuanto antes hasta Bahía Blanca y que tenían que acudir en dirección contraria al sentido habitual de la Avenida de Bahía Blanca para poder acceder hasta el punto exacto en el que se produjo el incidente.

Nada más llegar los Bomberos procedieron, antes que nada, a asegurar el vehículo para que éste no se movieran mientra procedían a liberar a la mujer que aún se encontraba sola en el interior del vehículo. Para ello utilizaron varias palancas y cinchas que dejaron perfectamente inmóvil al Opel Corsa.

Los bomberos equilibraron el vehículo para que no cayera y pudiera provocar algún daño a la conductora que permaneció en su interior hasta la llegada de los Bomberos / Joaquín Benítez

Tras la liberación de la mujer, que no requirió ningún tipo de atención sanitaria, un grupo de seis o siete bomberos procedió a quitar todos los puntos de apoyo y las correas que habían colocado y mantuvieron en peso y a pulso el vehículo que, poco a poco, y con el máximo de los cuidados lograron hacerlo posar sobre el suelo, poniendo fin a este incidente que despertó de la siesta a más de un habitante de este tranquilo barrio gaditano.

Cabe destacar la intervención por parte de la Policía Local que se vio forzada a desalojar de coches toda la avenida de Bahía Blanca para no colapsar la ciudad más de lo que ya estaba con motivo de los actos que tendrán lugar este sábado relacionados con el Cádiz Romano.