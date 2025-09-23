La Escuela Oficial de Idiomas de Cádiz: “la gran desconocida” se reivindica

El aula de uno de los cursos que se inició este lunes en la Escuela Oficial de Idiomas.

Hacerse visible ha sido una lucha constante de la Escuela Oficial de Idiomas de Cádiz desde sus inicios hace más de 30 años. Tanto al comienzo, cuando estaba en el IES Drago, como desde 2006 cuando llegó al antiguo CEIP Manuel de Falla en La Laguna, esta escuela ha venido desempeñando una gran labor en la ciudad, aunque “sigue siendo una gran desconocida. Suena a academia de inglés y mucha gente no sabe ni donde estamos”, como admite el director, Antonio Romero, que lleva ocho años en el cargo.

“La mayoría no sabe que en este centro público puede recibir una formación en idiomas de calidad por un módico precio, algo menos de 80 euros anuales para el nuevo alumnado, o unos 58 euros si se es antiguo alumno, aunque hay descuentos e incluso gratuidades para familias numerosas u otros colectivos”, destaca Romero. Además, en la EOI se puede conseguir la única titulación oficial de lenguas que existe en el estado español, válida para oposiciones, concursos, accesos a la universidad.... en todo el territorio nacional.

El curso 2025-2026 comenzó este lunes con alrededor de 1.400 alumnos y 23 profesores. Los cinco idiomas ofertados son alemán de A1 a C1, chino de A1 a B1, francés de A1 a C1, italiano de A1 a B2 e inglés de A1 a C2 (en las modalidades presencial y semipresencial).

Destaca Antonio Romero que este será el tercer curso con la enseñanza del chino, “que está funcionando muy bien”. El máximo nivel que se imparte en la EOI es el C2 de inglés.

Antonio Romero, director de la Escuela Oficial de Idiomas de Cádiz. / Jesús Marín

“Hacemos propuestas cada año para incorporar más estudios, pero todo depende de los presupuestos de la Consejería de Desarrollo Educativo”, puntualiza. “Estuvimos mucho tiempo pidiendo el chino y seguimos solicitando el portugués y el español para extranjeros”, añade. La Escuela Oficial de Idiomas no pierde la esperanza de incorporar el C1 de italiano, “pues los que superan el B2 se quedan con ganas de más. Lo seguiremos solicitando”.

La EOI está abierta a todos los alumnos desde los 14 años. “Puedes matricularte desde esa edad si es en una lengua distinta a la que el alumno cursa en el instituto. Y a partir de los 16 años puedes estudiar cualquier idioma”, explica Romero.

Quedan todavía plazas libres, tanto en horario de mañana como de tarde, para casi todos los niveles de todos los idiomas. Este próximo viernes 26 de septiembre a las 10.00 se abrirá la ventanilla para ofertar las plazas sobrantes, pudiendo los interesados informarse de manera presencial en la Escuela (calle Sorolla, 15) o escribiendo al email secretaria@eoicadiz.com. Pueden también encontrar información en su la web eoicadiz.com.