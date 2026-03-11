El escritor Luis Zueco presenta 'El juicio' en Cádiz

Luis Zueco (Borja, Zaragoza, 1979), uno de los referentes de la novela histórica en España, estará este 12 de marzo en Cádiz, en la Fundación Cajasol, para presentar su última novela, El juicio. La Inquisición contra Goya. Una cita enmarcada en la Tertulia Dr. Fernando Delgado Lallemand que en este 2026 ha cumplido su primera década de vida.

La cita, que comienza a las 19.00 horas con entrada libre y gratuita, estará presentada por el también escritor Enrique Segundo, autor de La Temerata: la leyenda de la Condesa del Caribe.

Luis Zueco, que ha estado en la capital gaditana en varias ocasiones para presentar obras anteriores, embarca al lector en esta ocasión en uno de los episodios más desconocidos y fascinantes de la vida de Francisco de Goya y Lucientes demostrando que el arte puede convertirse en el arma más peligrosa.

Ingeniero industrial, licenciado en Historia y máster en Investigación artística e histórica, Luis Zueco es un reconocido escritor y director de los Castillos de Grisel y Bulbuente, dos fortalezas aragonesas restauradas y habilitadas como alojamientos con encanto. Su Trilogía Medieval —compuesta por El castillo, La ciudad y El monasterio— ha recibido el reconocimiento internacional por su capacidad para transportar al lector a través de absorbentes tramas de intriga ambientadas en escenarios arquitectónicos medievales. Obras posteriores como El mercader de libros, El tablero de la reina o El mapa de un mundo nuevo han consolidado su posición como uno de los principales referentes de la novela histórica en España.

Sinopsis de 'El juicio'

1799, Madrid. Francisco de Goya y Lucientes, pintor de cámara del rey, anuncia la puesta en venta de un lujoso libro de estampas titulado los Caprichos. Aunque las ventas son un éxito, dos semanas después de publicarlo, Goya lo retira del mercado. Durante los meses siguientes su escandaloso contenido comienza a correr como la pólvora. ¿Por qué Goya esconde su obra más personal? ¿De qué tiene miedo?

Es entonces cuando la joven Angélica Díez llega junto a su padre a Madrid para empezar una nueva vida. La capital se ha convertido en un lugar de contrastes, donde convergen las ideas ilustradas que se propagan por Europa e instituciones como la Santa Inquisición, que se resiste a morir.

Para darse a conocer en la sociedad madrileña, Angélica acude a Goya y le pide un retrato. Sin embargo, la joven ignora que este los unirá en una peligrosa trama relacionada con la Inquisición, los Caprichos y un rumor que podría acabar con el maestro: se dice que Goya ha pintado a una mujer al desnudo.

Mientras la Inquisición intenta juzgar al pintor como un último golpe de efecto para mostrar su poder, Angélica descubrirá algo que Goya siempre supo… No hay arma más afilada que el arte para cambiar la Historia.