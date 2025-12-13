El escritor gaditano José Manuel García Gil sigue el rastro criminal en la obra de Roberto Bolaño

El rastro del crimen en la obra de Roberto Bolaño ha sido la temática elegida por José Manuel García Gil para una tesis que ha visto la luz en forma de libro y que se presentará en la Casa de Iberoamérica de Cádiz el próximo martes 16 de diciembre a las 19.00 horas.

‘Una propuesta seria y criminal. Los delitos y las penas en la obra narrativa de Roberto Bolaño’, editada por JM Bosch, es el resultado de la investigación de García Gil, a través de la obra del autor chileno, de quien se dice que estableció un antes y un después en la forma de escribir en el continente americano.

La obra cuenta con el prólogo de Juan María Terradillos Basoco, catedrático de Derecho Penal, y de la escritora y profesora también de la Universidad de Cádiz Nieves Vázquez Recio. Ambos estarán, junto al fiscal jefe provincial, Ángel María Núñez, en la presentación del trabajo en la Casa de Iberoamérica el próximo martes.

A pesar de que se han realizado numerosos estudios de la obra de Roberto Bolaño (1953-2003), existe escasa documentación sobre el análisis del autor desde la perspectiva de la criminología.

El libro, dividido en seis capítulos, parte de los conceptos preliminares para ir fijando luego su objetivo en diferentes ángulos del ‘Bolaño criminal’, desde el sistema penal y penitenciario hasta la violencia como manifestación del mal y sus secretos; el plagio y el hurto de libros; la tortura, los feminicidios o la prostitución.

En palabras de los prologuistas, García Gil, jurista de formación, profesor de literatura y escritor de corazón, “ha puesto sus destrezas al servicio de este estudio sistemático que aúna en sus páginas, de lectura apasionante, el rigor y la belleza”.