“Entre un 30% y un 40% de los escolares plantean reticencias a la inmigración”

Hay que generar cultura constitucional y de Derechos Humanos entre los más jóvenes, sostienen desde la Asociación pro Derechos Humanos de Andalucía. Por eso la sensibilización es una de las líneas de trabajo en la que más inciden.

El curso pasado, la Apdha impartió más de 250 talleres en la Bahía de Cádiz a alumnos de Primaria y Secundaria, “tratando de acercarles cuestiones relacionadas con la inmigración, los delitos de odio, el racismo y la represión de libertades, tratando de concienciar sobre la vigencia de los Derechos Humanos y del mensaje constitucional”, explica Diego Boza, abogado y miembro de la Apdha.

Boza asegura que los chavales son mucho más sensibles y tolerantes que generaciones anteriores. Sin embargo, “nos preocupa el mensaje público predominante sobre la inmigración, que le está haciendo mucho daño. En una clase te puedes encontrar con dos o tres alumnos que manifiesten opiniones homófobas, pero son entre un 30% y un 40% los que plantean reticencias contra la inmigración. También contra las personas presas y la prostitución".

"Ha calado ese mensaje sin matices de que los malos están dentro y los buenos, fuera, cuando la inmensa mayoría de las personas presas en nuestro país lo están por tráfico de drogas y por delitos relacionados con él: lo que más hay en las prisiones son pobres”, sostiene.

“Esos discursos no contribuyen a gestionar un país con cinco millones de extranjeros, más de un 10% de la población, que no genera problemas de convivencia. Ahora tenemos tasas de criminalidad más bajas que en los años 90, cuando no había extranjeros. Y sin embargo, triunfa ese binomio”.

“Este año ha llegado una cantidad relevante de personas a nuestras costas, una cantidad que no llenaría el Bernabeu. ¿No puede la cuarta economía de Europa acoger a estas personas cuando más mano de obra y cotizantes le hacen falta? Las personas en situación de irregularidad están ahora en mínimos históricos. En 2000 había un millón. Ahora las cifras son de entre 250.000 y 300.000, menos de un 1% de la población”, concluye.