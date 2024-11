Escándalo entre los adictos al turrón de chocolate de Suchard

Cádiz/No es para tomárselo a broma. Con el turrón de chocolate de Suchard no se juega. Para muchos hablar de este producto en particular son palabras mayores. Y tanto es así que muchos de ellos llevan ya días con una cuenta atrás que acaba con la puesta en las estanterías de los supermercados de Cádiz de la primera tableta de este producto navideño.

En teoría, el turrón de Suchard se empieza a vender casi siempre coincidiendo con el final de las fiestas de Halloween, de manera que los espacios que las tiendas y supermercados de Cádiz le dedican a los artículos relacionados con esta singular fiesta que ha ido a más en los últimos años, quedan ahora libres para exponer y vender unos de los productos que para muchos es, sin duda, la estrella de las fiestas, no sólo por la larga historia que le precede sino porque sin duda es uno de los productos más apreciados, sobre todo, para los que comparten la adicción al chocolate.

Pues este año esta legión de seguidores se acerca a las fiestas con cierto resquemor contra Suchard, ya que ha llevado a cabo modificaciones en el producto, que muchos han llegado a calificar de auténtica estafa y que muchos, en las redes sociales, están invitando a hacer algo así como un boicot contra el turrón de chocolate que vende esta marca comercial fundada en 1826 por el suizo Philippe Suchard en la ciudad de Neuchâtel y perteneciente al grupo multinacional de alimentación Mondelēz International.

El turrón de chocolate de Suchard pesaba hasta el año pasado 260 gramos

Si algo caracteriza a este artículo es, sobre todo su sabor, que es de los pocos que no han cambiado a lo largo de los años y que todo aquel que cuente con una memoria sensorial lo suficientemente formada para ello sabrá que hasta ahora, su sabor, no ha variado en nada, algo que no ha ocurrido en otros productos también para los adictos al chocolate, que han tenido que modificar algún elemento químico o algún componente para así poder conseguir abaratar los costes de producción y así poder hacer frente a una crisis económica mundial de materias primas que nos afecta, a la corta o la larga a todos, en nuestra vida diaria.

Los auténticos fans del turrón de chocolate de Suchard no tardan en darse cuenta del cambio sustancial que la marca ha incorporado a sus productos. Basta con coger una tableta para darse cuenta de que el grosor de la misma no es el de siempre. Y no hace falta ser Sherlock Holmes ni un experto catador de este tipo de productos porque es cierta la sospecha. La tableta de turrón de chocolate de Suchard es ahora más finita. Y tanto es así que, a pesar de que la marca no lo ha indicado en ningún comunicado, aviso o anuncio televisivo, por motivos obvios, basta con coger una tableta de este año y buscar en internet la imagen, ya que para un auténtico adicto a este producto es impensable guardar una tableta desde el año pasado, para ver que el año pasado la tableta pesaba 260 gramos y este año sólo pesa 230 gramos.

Son 30 gramos menos de placer, menos de gusto y, casi lo peor, es que el producto se vende al mismo precio, algo comprensible para los economistas pero no tanto para los consumidores que saben que esta Navidad no será la misma debido a este cambio sustancial que muchos, en las redes, califican de auténtica traición a sus seguidores.

Es cierto que son sólo 30 gramos pero esta disminución del producto se reparte en partes iguales, como no podía ser de otra forma, de manera que el turrón casi se ha convertido en una tableta de chocolate. De ahí el malestar que está provocando este cambio entre los consumidores de este producto tan navideño, que ha deparado tantos y tan enternecedores anuncios televisivos que, a muchos, han arrancao las lágrimas.

Pues este años no habrá que esperar a ver el anuncio para que lleguen esas lágrimas, ya que basta con llegarse al supermercado o la tienda de confianza para comprobar que el turrón de chocolate de Suchard pesa ahora 230 gramos en vez de 260 gramos y que, para colmo, sigue costando lo mismo, poco menos de 4 euros.