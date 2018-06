Una errata "con mucha relevancia mediática"

La vicerrectora de Alumnado, Concha Valero, ofreció ayer la valoración de la UCA sobre la polémica del examen de matemáticas en su opción B, después de la reclamación de muchos estudiantes que entendían que hubo una formulación errónea de la pregunta y la consiguiente pérdida de tiempo cuando se detectó, que luego no fue añadido. "Parto de la base de que cualquier errata aunque sea mínima es algo que no debería ocurrir. Ahora bien, una vez que existe y se toma la decisión desde la coordinación de los exámenes de comunicar en qué consiste la errata, yo, que soy matemática, puedo decir que lo que se comunica es muy sencillo y simple. Lo que afecta al procedimiento de resolución del problema y al apartado al que afecta en sí no tiene la importancia, ni muchísimo menos la relevancia que se le está dando a nivel mediático y de opinión pública", consideró. La prueba está en las notas. "Las mejores calificaciones tienen un 10 en matemáticas. La mayoría de los alumnos han hecho la opción A, pero en Cádiz la opción B ha proporcionado mejores notas que la A", aseguró Valero. "Evidentemente -apuntó- todo lo que llegue como reclamación sera atendido, observado y estudiado".

Sobre la reclamación de alumnos de San Felipe Neri, Valero explicó que le llegó "un correo electrónico de una persona que dice que habla en nombre de todos los alumnos. La atenderemos como creo que corresponde para actuar correctamente". La vicerrectora de Alumnado manifestó que a las 9.02 horas la Universidad de Córdoba, organizadora este año de la Selectividad para toda Andalucía, puso en conocimiento la existencia de la errata. "Se comunicó de inmediato en todas las aulas para que se explicara. A las 9.18 ya tenía yo la confirmación de que se había comunicado en todas las sedes. Se informó en tiemp récord. No afecta al proceso de resolución del ejercicio. Con una incidencia mínima que se tarda nada en corregir", concluyó.