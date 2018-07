"Este equipo de gobierno necesita polemizar menos y cumplir más"

El secretario de Organización de la Agrupación Socialista de Cádiz, José Ramón Ortega, cargó ayer contra el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Cádiz, manifestando que "estamos bastante sorprendidos ante esta actitud cobarde e infantil del equipo de gobierno de lanzar críticas a las que nadie se atreve a poner cara, prueba evidente de que son ataques sin fundamento fruto de su nerviosismo".

"En primer lugar, decir que hablo como José Ramón Ortega, secretario de Organización del PSOE de Cádiz. Los socialistas no nos escondemos detrás de fuentes anónimas porque es un orgullo representar nuestro partido y nuestros valores", afirmó.

"Le pedimos al equipo de gobierno que no estén tan nerviosos. Es mejor que dediquen sus esfuerzos a trabajar, antes que a atacar al PSOE. Buena falta les hace. De hecho, si el tiempo que dedican a polemizar lo invirtieran en gestionar nuestra ciudad, la realidad de los gaditanos sería otra mucho mejor", aseguró.

De este modo, el secretario de Organización dijo que "aún falta para las elecciones municipales. Es mejor que dejen esta estrategia de confrontación y polémica, y que empiecen a cumplir con su obligación. La ciudad lleva esperando tres años sus famosas soluciones para todo".

"No entendemos estos ataques continuados y sinsentido. Nosotros no tenemos la culpa de su incapacidad. Que no lo paguen con nosotros. De hecho, no vamos a caer en esa estrategia de generar cortinas de humo para que ellos tapen que no son capaces de sacar proyectos adelante. Esto no es una opinión. Son hechos. Nos remitimos, sólo por poner algunos ejemplos, al pliego de limpieza, al de transporte, al Plan de Vivienda, al Plan de Servicios Sociales, a la infinidad de propuestas aprobadas en plenos que se quedan en el sueño de los justos, a la Corrala de la Bahía, a los gaditanos que iban a volver por el segundo puente", recordó Ortega.

"Frente a esta realidad, los socialistas sí tenemos proyectos y modelo de ciudad que defender. No nos hace falta desviar permanentemente la atención. Nosotros sí podemos hablar del impulso que los socialistas le estamos dando a Cádiz. El carril bici, Valcárcel, el Olivillo, el Teatro Romano, las nuevas fases de Matadero y Cerro del Moro, la estación de autobuses. Que reconozcan que los proyectos que han sacado adelante han sido gracias al PSOE. No pasa nada. Hay que reconocer la realidad. Viven de la inercia de nuestro impulso".

"Les dimos una oportunidad para llevar a cabo el cambio que esta ciudad necesita y no han sido capaces de aprovechar los muchos recursos que tiene Cádiz ni el talento de los gaditanos. Sabemos que eso debe doler. Pero no nos culpen a los socialistas. Es una cuestión únicamente de su falta de gestión, de la incapacidad de sus concejales, de la falta de modelo de ciudad que tienen desde el principio", afirma Ortega.

"Mejor que lo asuman ya, frente a la izquierda de polémicas sin logros que ustedes representan, los socialistas seguiremos siendo la izquierda solvente y responsable que aporta soluciones a Cádiz".