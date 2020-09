El líder municipal del PP, Juancho Ortiz, sigue defendiendo que el Partido Popular tiene un modelo para la ciudad, lamenta que el PSOE no haya querido entrar en la moción de censura y se muestra muy crítico con el alcalde José María González ‘Kichi’.

–¿Una moción de censura es la solución ahora para Cádiz?

–Una moción de censura forma parte de la solución que necesitan los problemas de Cádiz y de los gaditanos. Sin duda, el compromiso que yo hice fue con sentido de responsabilidad, dando la mano y sin hablar en ningún momento de Alcaldía. Cádiz se sigue mereciendo una oportunidad para que dentro de tres años no nos tengamos que arrepentir del desastre que estamos padeciendo y que se avecina y se va a ahondar más.

–Cuando lee lo que dijo Mara Rodríguez, la portavoz socialista, que uno de los motivos es que había que respetar los votos de la ciudadanía. ¿Le llama la atención que eso no ocurriera hace cinco años cuando permitieron que Teófila Martínez dejara la Alcaldía pese a ser la más votada?

–No tiene mucho sentido esa frase políticamente correcta de que hay que respetar la decisión de las urnas en tanto en cuanto una situación similar hace cinco años, por esa interpretación, al Partido Popular se le debía haber respetado la voluntad de los gaditanos ya que ganó las elecciones. Hay que recordar, haciendo honor a la verdad, que entonces también se les propuso algún tipo de acuerdo y de pacto. Se hizo entonces cuando ganamos las elecciones y ahora porque lo que debe primar es sentido de la responsabilidad de un gobierno local, del gaditano, del que nos para en la calle a diario y nos exige soluciones y explicaciones. También es para darle al gaditano una explicación de que se ha intentado políticamente pero hay partidos o personas que se niegan por una enfermiza ideologización de la administración local.

–¿Es más complicado llegar ahora acuerdos con el PSOE que en el anterior mandato porque da la sensación de que eso les pudo perjudicar en las anteriores elecciones municipales?

–No por nuestra parte. Siempre hemos estado abiertos al diálogo y a la negociación. Tampoco nos negamos al diálogo con el Gobierno de Adelante Cádiz pero es cierto que te encuentras con una puerta cerrada a cal y canto donde ante un ofrecimiento de llegar a algún tipo de acuerdo, te encuentras simplemente con la respuesta de lo que ha dicho Kichi de que “con el Partido Popular no me siento a negociar, no me siento a hablar”. El PSOE es exactamente lo mismo. No es por parte del Partido Popular, que está abierto a cualquier tipo de posibilidad más allá de que se pueda coincidir en algún punto plenario pero por circunstancias casuales, que no han sido pactadas. Eso no quita que estemos dispuestos a pactar.

–La sensación que da es que el Partido Popular se instala en el no por el no en la oposición.

–No estoy conforme con esa definición. La oposición no significa un no sino estar vigilantes en la gestión que se hace y en la aportación de propuestas. Así entiendo yo lo que debe ser una oposición leal. Es cierto que ideológicamente estamos en la más absoluta de las antípodas y en esa anti ideología que se ha implantado en el equipo de Gobierno, tenemos un no rotundo porque no casamos en esa ideología de sectarismo, de división de la sociedad, del negacionismo, de la desidia, de la flojera... Ahí nos van a encontrar con un no. Yo entiendo la oposición de aportar ideas, propuestas y proyectos pero no puedo encajar que el PP se ha anclado en el no más allá de la respuesta que siempre hemos encontrado por parte de ellos de que “con el PP no me siento a hablar”. De todos modos permítame también que al hilo de esta reflexión digamos que no sólo es el PP el que tiene una actitud crítica con el equipo de Gobierno que se puede entender desde un plano ideológico, sino que el equipo de Gobierno y Kichi está en discusión con todas las instituciones de esta ciudad. Y esto por no hablar de los enfrentamientos internos que tiene el propio equipo de Gobierno.–Ha habido muchos cambios en el PP y en el grupo se ha producido una transición con gente veterana, entre las que está usted, y otra que se ha incorporado. ¿Ha cambiado el estilo en la forma de actuar?–La renovación es consecuencia lógica y natural de un partido que está en constante revocación, es reflejo de la sociedad, que no se ancla ni tiene una posición fija. Es bueno refrescar los equipos y tenemos un equipo para gobernar, profesional y preparado para gestionar, cosa que no se puede decir lo mismo del actual equipo de gobierno. Evidentemente las personas son distintas y es verdad que hay un equipo nuevo y renovado donde se tienen que ir adaptando a la nueva situación. Lo que sí puedo decir es que el proyecto del Partido Popular es único más allá de que las personas hayan cambiado pero tenemos claro cuál es el modelo de ciudad que tenemos. Tenemos un bagaje y un proyecto de ciudad que se iba realizando hasta el 2015 y ese el PP lo sigue teniendo en la cabeza porque creemos en el potencial que tiene esta ciudad, más allá de las distintas personas que formen el equipo.

–En mucho de sus discursos sale a relucir la figura de Teófila Martínez acerca de que ha sido la mejor alcaldesa que ha tenido Cádiz. ¿No conviene mirar más al futuro?

–Siempre se ha dicho que hay que mirar para adelante y que la figura de Teófila Martínez siempre estará en la memoria de los gaditanos. El PP es un partido que mira al futuro y que sabe que a la ciudad le quedan muchos temas pendientes. Ese es el proyecto del Partido Popular. Pero es verdad que si hablamos de Kichi también hay que hacer la comparación, porque a él hay que compararlo porque no ha surgido de la nada. Cuando utilizamos la figura de Teófila Martínez es para hacerlo en términos de comparación, de trabajo, de proyectos, de realización de logros, a eso me refiero. Queramos o no queramos siempre tendremos en la memoria la gestión de Teófila Martínez. Eso no está reñido ni mucho menos a que tengamos que seguir mirando hacia delante. Todos los gaditanos podrán recordar que durante la campaña de 2019 presentamos proyectos a diario para la ciudad y tocamos todos los temas y los palos, debidamente planificados, los cuantificamos tanto económicamente como en tiempo. Nosotros tenemos y seguimos manteniendo un modelo de ciudad que creemos que es posible y que es viable. El gaditano no debe olvidar todo lo bueno y lo mucho que se hizo durante esos 20 años con conciencia y cariño. Hubo un sinfín de obras públicas con toda clase de equipamientos, piscinas, guardería, residencia para mayores, el segundo puente, el soterramiento... Fuimos un referente.

–Y con ese proyecto de futuro por delante, ¿Juancho Ortiz será el candidato?

–Esa pregunta tiene una respuesta políticamente correcta y es la de que Juancho está a disposición del partido, más allá de que para mí ha sido un honor haber sido en esta última campaña candidato a la Alcaldía. Lo tengo que manifestar y reconocer. Lo que nos queda es un trabajo a tres años vista, que así lo han querido los gaditanos, afiliados y militantes y no es una decisión que haya que tomar ahora. En política en 24 horas cambia todo. Estoy más que agradecido y orgulloso de haber representado la candidatura del Partido Popular. Dentro de tres años, insisto, estoy a disposición del partido.

–Se ha dicho que este equipo de Gobierno estaba más preparado que el anterior. ¿Cree que esto está respondiendo a las expectativas?

–Lo que veo de este equipo de Gobierno, más que preparado, parece que tiene menos talante que en el mandato anterior, con más enfrentamientos pero ya a campo abierto con todas las instituciones y sin complejos. No me sirve de nada decir que hay un equipo de Gobierno que esté más preparado y que no se note nada en la gestión del día a día porque seguimos teniendo más agravados los problemas en la ciudad.

–Usted habla de talante pero cuando gobernaron durante 20 años con mayoría absoluta no le dieron ni agua a la oposición.

–No estoy de acuerdo en esa interpretación. Nuestro talante fue respetuoso y no digo más respetuoso porque eso sería reconocer que los de ahora sí lo son cuando te están diciendo en la cara que no se van a sentar contigo. Eso nosotros no lo hicimos en ningún momento. Es verdad que en los plenos están las típicas discusiones y cambios de impresiones con mayor o menor vehemencia pero eso forma parte del día a día político. La falta de respeto no la recuerdo en absoluto. Nosotros no manteníamos en unos términos de respeto y de cierta lealtad, más allá de que cada uno sepa en qué posición está. Pero lo que está padeciendo ahora políticamente la ciudad creo que responde a que vienen de un movimiento activista, antisistema y que estaban acostumbrados a ese sectarismo y a esa división, hasta tal punto que el alcalde divide a la sociedad cuando él dice que diferencia a los suyos y a los otros. Eso no se ha podido ver en ningún lado, a nosotros no se nos puede decir que teníamos esa misma visión porque no es cierto. Nosotros estábamos dentro de unos parámetros que podían ser discutibles políticamente pero no nos movíamos en el sectarismo, en la división y el odio que tiene en vena el actual equipo de Gobierno.

-Habla de que la gestión es muy mala y esto se viene hablando desde el anterior mandato pero sin embargo, hace un año consiguieron 13 concejales. ¿Cree que esta es la ciudad perfecta para un político como Kichi?

–Ni siquiera un sociólogo podría dar una explicación de lo que pasó aquí en Cádiz. Forma parte, por dar una explicación, de la división que tuvo el centro derecha. Si no se hubiese producido podríamos incluso haber doblado los resultados. Es por darle una explicación política y razonable.

-Han repetido en muchas ocasiones lo de que “Kichi es un flojo”. ¿Eso es un eslogan?

–Pese a lo que pueda parecer, es una descripción de lo que está pasando. Eso no es un eslogan o una marca pero lo que queremos hacer es una descripción de que Kichi y su equipo de Gobierno no trabaja. No es algo que diga el Partido Popular, es algo que la ciudad ya lleva notando desde hace mucho tiempo. Es algo que cualquier gaditano que te para por la calle te lo dice, te lo reconoce y te pregunta cuál es la solución. Detrás de la frase hay un contenido hondo. Lo peor de todo es que no lo capta y la situación sigue igual o peor. No entiendo que tenga encima ese mantra de que es un flojo y agrande el mensaje cuando tenía que ser todo lo contrario. Usted no ha visto a Kichi en la calle, usted no lo ha visto negociando. No es que sea un flojo sino que está escondido en su ciudad que gobierna.

–¿Cree entonces que falla la figura del líder y eso va en cascada hacia abajo?

–Kichi nunca fue un líder. Kichi fue, es y será un personaje típico gaditano pero jamás podrá ser catalogado como un líder. Son dos conceptos con matices totalmente distintos. Kichi es el personaje, uno de tantos, que pasará a la historia de Cádiz pero no como una persona que gestiona un equipo, que lidera un proyecto, que se desvive por el mismo, que marca las pautas, que se programa, que tiene las ideas claras, que la gente le cree, que la gente le sigue. Con la figura de Kichi desde el origen siempre teníamos claro que era un personaje y se irá siendo un personaje. No tiene capacidad de diálogo, de empatía, de entendimiento. Son muchos los valores de un líder de los que carece Kichi.

–¿No han minusvalorado la figura del alcalde pensando que ya caería en algún momento y, sin embargo, ha rozado la mayoría absoluta y que eso quiere decir que ha conectado con mucha gente?

–Eso no está reñido con lo que yo he manifestado. No está reñido con que la ciudad se está hundiendo y que algunos de los que lo han votado también lo reconocen, más allá de que le han mostrado su apoyo en las urnas por los motivos que cada uno pudiera tener. La realidad es la que es y habría que preguntar a sociólogos la justificación del motivo, pero la realidad física, económica, cultural, social e institucional de la ciudad es que se está hundiendo. Incluso aquellos que lo han votado lo reconocen abiertamente, no con la boca pequeña. Insistir en que hay 80.000 gaditanos que no lo votaron y que Kichi no puede despreciarlos.

–¿Cree que el alcalde cumplirá su palabra y que se irá en tres años?

–Espero que sea sí y si se va antes, mejor para todos. Por el bienestar, por el proyecto de Cádiz, por el bien de Cádiz, por el futuro de Cádiz, por la higiene de Cádiz, por la reactivación de la ciudad, espero que cumpla su palabra.