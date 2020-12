“Me hace mucha gracia que me llamen fascista porque jamás lo he sido ni lo seré”

Francisco Martín fue nombrado en el pasado mes de agosto coordinador de Vox en la capital gaditana. Este arquitecto que ejerce en la Diputación Provincial asegura que se siente plenamente identificado con lo que representa Vox y asume el reto de llevar a esta formación al Ayuntamiento de Cádiz.

–¿El gran reto de Vox es implantarse en el municipalismo?

–Por supuesto. Vox ha sido un partido que hemos crecido mucho en poco tiempo pero ese crecimiento, bajo mi punto de vista, se ha hecho empezando la casa por los cimientos. Por lo que yo veo se ha asentado en lo que es el partido a nivel nacional, también a nivel autonómico. Ahora nos toca lo municipal. Para ello el comité ejecutivo provincial ha apostado muy fuerte. Estamos creando una estructura muy grande en la provincia. Dentro de Cádiz, la encomienda que yo tengo por parte del comité ejecutivo es crear esa estructura con personas que sean grandes profesionales y, sobre todo, que sean muy buenos gestores en los campos más variopintos que pueda haber.

–¿Cádiz es un territorio comanche para ustedes en el plano político?

–Sí, es difícil. Cádiz es un terreno complicado para nosotros porque están dando una imagen interesada de nosotros que no es la que realmente tenemos y esto es porque de alguna manera tienen que desviar la atención. El contenido ideológico y político es nulo en el equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Cádiz. Si no tienes contenidos, respuestas a los problemas de la ciudad, lo más fácil es que si alguien viene con un proyecto que realmente atiende esos problemas, que los coge desde la raíz, los analiza, los estudia y les busca una solución realista y no basado en humo, como estamos viendo en Cádiz, eso molesta, porque está poniendo en evidencia a los que están en el equipo de Gobierno. La solución es atacarnos, insultarnos, que es lo que normalmente están haciendo.

–Tienen dos años y medio para llegar a punto a las elecciones municipales. ¿Cómo van a desarrollar ese trabajo?

–Desde agosto cuando me nombraron he estado moviéndome y entrevistándome con diversas personas que creen en lo mismo que nosotros, en el proyecto de Vox y en base a todos esos contactos que tuve, ya he ido creando lo que es mi equipo. Nuestra estructura ha sido dividir Cádiz en distritos para que sean más abarcables los trabajos que hay que hacer para cada una de las zonas. Por otro lado, de aquí a dos años yo me he planteado un objetivo y es hacer un plan integral de acción en Cádiz. Ese va a tener diversos planes sectoriales para que todas las cuestiones que atañen a la ciudad, estén recogidas en ese plan de una manera real y buscando soluciones reales. La primera fase que tenemos es una toma de datos. Eso es fundamental. Yo he estado reunido a lo largo de estos meses con multitud de colectivos, viendo sus problemas, como por ejemplo los comerciantes, la hostelería, el sector del taxi, la Policía Local...

–En las últimas elecciones generales su partido fue el segundo en la provincia pero en la capital sólo fue el cuarto, mientras que en las municipales también obtuvieron un mal resultado. ¿Por qué cree que aquí no está calando su partido tanto como en otros sitios?

–Pienso que Vox ha estado implantándose a nivel nacional y autonómico y han estado en eso. Aquí hemos tenido un equipo de gente en Cádiz que les ha tocado un gran trabajo muy complicado, que es implantar Vox en Cádiz sin haber tenido nada antes aquí. Ellos han abierto un camino muy importante. Evidentemente ese proceso es el que tenemos que rematar ahora. Queremos hacer las cosas bien y con unos cimientos fuerte y creo que ahora ya sí los tenemos relativamente sólidos para acometer el siguiente paso que sin duda va a ser las próximas elecciones municipales, y tener una representación que nos permita gobernar en el Ayuntamiento de Cádiz.

–¿En esa implantación influye también que lo que gobierna aquí sea lo contrario a lo que representan ustedes?

–Nosotros entendemos que no sólo el equipo de Gobierno que hay no lo está haciendo bien, es que la oposición tampoco hace nada. Al final nosotros somos los únicos que estamos ahí dando guerra entre comillas y molestando y aportando soluciones que es lo que creo que necesita Cádiz, que le aporten soluciones.

–¿Cuántas veces le han llamado fascista o facha?

–He perdido la cuenta. Todos los días tres o cuatro veces. A mí me hace mucha gracia que me llamen fascista. Yo no soy ningún fascista. Jamás en mi vida he tenido ni tendré una actitud fascista. Sin embargo, los que a mí me llaman fascista sí tienen esas actitudes.

–¿Qué opina del alcalde?

–Vamos a ver. José María González es una persona que en su vida ha gestionado nada. Yo creo que una persona con ese perfil de no haber dirigido equipos ni gestionar, no puede ser alcalde de una ciudad. Con la baja de paternidad, usted tendrá el derecho legal de tomarse una baja de paternidad que tenemos todos los españoles, pero usted es alcalde de ciento y pico mil personas y estos dependen de su gestión diaria. Usted tiene sus derechos pero moralmente no se tenía que haber cogido esa baja. Yo lo veo así. Independientemente de eso y ahora que hemos visto que ha vuelto, lo que viene a contarnos que va a montar un nuevo partido político... Mire usted, señor alcalde, el comercio está al límite, la hostelería también, hay gente que no tiene para comer, hay mucha indigencia, el paro más alto de España y ¿usted va a venir hablando de un partido nuevo? Mejor quédese en su casa.

–¿Qué le podría aportar Vox a la ciudad?

–Yo creo que fundamentalmente soluciones realistas a los problemas que tiene y subrayo lo de realistas. Nosotros entendemos que ahora mismo lo que es la gestión de los fondos económicos que pueda tener Cádiz en sus presupuestos municipales está totalmente caótico. Se están destinando partidas y muchísimo dinero a cuestiones meramente ideológicas. Si analiza el tema de los famosos asesores del alcalde, tiene 16 que le cuestan al gaditano 700.000 euros al año, que hay que decir claramente que son personas puestas a dedo por el señor alcalde y cobrando unas barbaridades. Después te enteras que el Ayuntamiento le da 100.000 euros en subvenciones para los colectivos LGTBI y otros 100.000 euros para dar subvenciones a ayudas a proyectos de cooperación internacional. Ya estamos hablando de un millón de euros al año. Si se coge y se le dan como ayuda a los comerciantes y a la hostelería, probablemente no tendrían que cerrar y podrían haber aguantado.

–Ha hablado de las ayudas a los colectivos LGTBI y a los de cooperación internacional. ¿Las eliminarían y están en contra de esas ayudas?

–Sí. ¿Por qué se le dan a los colectivos LGTBI y no a otros?. Esto quiero dejarlo claro para que después no me digan homófobo ni otras cuestiones. Para mí las personas homosexuales, la heterosexuales, las chicas lesbianas, los chicos gays, para mí todos son personas. No hay ninguna diferencia entre unos y otros. Son personas y, por lo tanto, si son personas y todos somos iguales, pues ese dinero lo utilizaría para ayudas sociales para las familias que están en problemas económicos graves y gordos. El problema es que todos esos colectivos LGTBI que tenemos aquí en Cádiz son chiringuitos ideológicos del equipo de Gobierno del Ayuntamiento. Las de cooperación internacional yo entiendo que primero debemos arreglar los problemas de los gaditanos y luego los del resto del mundo.