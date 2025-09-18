Las entradas gratuitas para los actos del Gades Romana se podrán recoger en el Ayuntamiento

La programación del Gades Romana incluye a lo largo de toda la semana una serie de recreaciones históricas en el Castillo de Santa Catalina, en la Casa del Obispo y en el patio de Entrecatedrales.

Debido a las limitaciones de aforo, el Ayuntamiento de Cádiz ha habilitado un sistema con invitaciones. Para ello las personas interesadas en acudir a las distintas recreaciones podrá recibir sus invitaciones en el Ayuntamiento de Cádiz por orden de llegada.

El horario para poder recoger las entradas de acceso gratuitas será de lunes a viernes de 17 horas a 20 horas y los fines de semana de 12 horas a 15 horas. El único día que cambia es mañana viernes 19 de septiembre debido al espectáculo de inauguración que tendrá lugar en la plaza de san Juan de Dios. Por ello, el horario será de 16 horas a 18 horas.

Las invitaciones se expedirán para las actividades programadas al día siguiente de su recogida. Para acceder a ellas será imprescindible presentar el DNI de la persona solicitante mientras que los acompañantes no necesitarán identificarse.

Habrá un límite de invitaciones de dos personas hasta dos eventos en el mismo día o de cuatro si acude a un solo evento.

La reserva estará garantizada hasta 10 minutos antes del inicio del evento y pasado ese tiempo, la reserva quedará anulada.

No obstante, en los dos espacios en los que va a haber recreaciones, se dispondrá para el mismo día del evento de 50 invitaciones adicionales por orden de llegada en el Castillo de Santa Catalina y en la Casa del Obispo de otras 16. Estas se entregarán por riguroso orden de llegada.

Programa de recreaciones históricas con invitaciones

20 de septiembre:

Arcana Mundi a las 11:30h, Castillo Santa Catalina (450 entradas).

La Medicina y su entorno a las 13:30h en Patio Entre Catedrales (80 entradas).

21 de septiembre:

Las religiones mistéricas. Culto Báquico, a las 20:15 horas con espectáculo Castillo Santa Catalina (450 entradas).

Ars fuactrix, a las 17:30 horas en Castillo Santa Catalina (450 entradas).

22 de septiembre:

La Medicina y su entorno, a las 21:00 horas en Patio Entre Catedrales (80 entradas).

23 de septiembre:

La Medicina y su entorno, a las 21:00 horas en Patio Entre Catedrales (80 entradas).

24 de septiembre:

La Medicina y su entorno, a las 21:00 horas en Patio Entre Catedrales (80 entradas).

25 de septiembre:

Las religiones mistéricas. Culto Báquico, a las 20:15 horas espectáculo Castillo Santa Catalina (450 entradas).

La Medicina y su entorno, a las 17:00 horas en Patio Entre Catedrales (80 entradas).

26 de septiembre:

Las religiones mistéricas. Culto Báquico, a las 19:45h procesión, a las 20:15h espectáculo Castillo Santa Catalina (450 entradas).

27 de septiembre:

Arcana Mundi, a las 19:00 horas, Castillo Santa Catalina (450 entradas).

28 de septiembre:

Arcana Mundi, a las 13:00 horas, Castillo Santa Catalina (450 entradas).

Textrinum añas, a las 17:30 horas, Castillo Santa Catalina (450 entradas).

El contenido de las recreaciones

Arcana Mundi. La magia en el mundo grecorromano. Recreación histórica sobre las prácticas mágicas en Grecia y Roma. Un acercamiento detallado a sus practicantes, conjuros, amuletos, tablillas de maldición y demás objetos que el mago o la bruja usaban para satisfacer una demanda emanada desde todos los estratos sociales.

La medicina y su entorno natural en Gades. Recreación histórica que permite un acercamiento a las prácticas medicas de la antigüedad clásica. El asistente podrá conocer la evolución de la medicina desde una época arcaica, donde los remedios mágicos serán los protagonistas, hasta una época donde la medicina se constituye como una técnica que busca la interpretación racional y un conocimiento metódico. La recreación estará apoyada en prácticas y remedios de farmacopea antigua y material quirúrgico empleado por los antiguos galenos.

Ars fucatrix. Recreación histórica sobre la cosmética, las vestimentas y los peinados que las adineradas matronas romanas demandaban. El visitante podrá conocer de primera mano algunos productos y utensilios de está industria suntuaria. Cremas, perfumes, maquillajes, traídos de oriente, eran los más solicitados. También podrán ver a tiempo real la realización de dos sofisticados peinados romanos de época julio-claudia

Las religiones mistéricas. Culto báquico. Recreación histórica sobre el culto báquico. Un culto mistérico e iniciático importado desde Grecia, donde los iniciados a través de diferentes rituales, donde al vino y la música eran los protagonistas, conseguían la comunión con Baco. El suplicante era poseído por la naturaleza de la divinidad, culminando en danzas extáticas al ritmo de los tímpanos y el aulos. Este culto llegó a ser considerado una gran amenaza por el Senado Romano y fuertemente perseguido hasta casi su atomización y total disposición al reglamento senatorial.