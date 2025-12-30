La entrada de la draga Costa Atlántica obliga a abrir el puente Carranza y refuerza la actividad de Navantia en la Bahía

La apertura del puente José León de Carranza el próximo 2 de enero responde a la entrada en la Bahía de Cádiz de la draga Costa Atlántica, un buque de trabajo que, por sus dimensiones, requiere el levantamiento del tablero para poder completar su tránsito marítimo. La maniobra ha sido anunciada por el Ayuntamiento de Cádiz, como suele ser habitual para conocimiento de la población, y se desarrollará en sobre las 13.30 y en el menor tiempo que sea posible para minimizar las afecciones al tráfico rodado.

Según trasladan fuentes del comité de empresa de Navantia Cádiz, el buque no tiene previsto realizar sus trabajos en la factoría de la capital, sino que se dirigirá a las instalaciones de Navantia San Fernando, donde se acometerán las labores de reparación o puesta a punto.

Una operación logística habitual en la Bahía

Este tipo de aperturas del puente Carranza no son excepcionales, sino que forman parte de la operativa habitual ligada a la actividad industrial de los astilleros de la Bahía. Cada vez que un buque con gálibo elevado necesita acceder a las zonas interiores, el levantamiento del puente se convierte en una pieza más del engranaje logístico naval.

En este caso, la Costa Atlántica —una draga especializada en trabajos de mantenimiento portuario y dragado de canales— accede a la Bahía tras completar una campaña de trabajo, un momento en el que este tipo de unidades suele someterse a revisiones técnicas, mantenimiento de sistemas y comprobaciones de seguridad. De hecho, la draga se encuentra este martes pasando el estrecho de Gibraltar en dirección a Tánger y, desde allí, pondrá seguidamente rumbo a Cádiz para ponerse en manos de los operarios de Navantia.

Mientras tanto, los diques de Cádiz presentan una planificación muy ajustada en los próximos meses, con la presencia de grandes cruceros y buques mercantes que ocupan los espacios disponibles hasta bien entrada la primavera.

Diques llenos y planificación milimétrica

El planificador interno de Navantia refleja una ocupación prácticamente continua de los diques de Cádiz, con estancias programadas de buques como el Marella Explorer 2, el Harmony of the Seas, el Wind Star o el Reina Sofía. Esta situación explica que, si hiciera falta, como ha ocurrido en otras ocasiones determinadas unidades técnicas sean derivadas a otros centros del entorno, como San Fernando o Puerto Real, para mantener un flujo constante de trabajo sin generar cuellos de botella.

Una Bahía con pulso industrial

La maniobra del 2 de enero vuelve a poner de manifiesto que la Bahía de Cádiz funciona como un sistema naval integrado, en el que Cádiz, San Fernando y Puerto Real se reparten trabajos en función de capacidades, disponibilidad y tipo de buque.

La apertura del puente Carranza para dar paso a la draga se convierte así en una imagen simbólica de la actividad industrial que sigue generando empleo, movimiento económico y expectativas de continuidad de cara a 2026, tanto en los astilleros como en la industria auxiliar.