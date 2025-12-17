Entidades sociales exponen en la Mesa Municipal por el Empleo sus actuaciones para fomentar el empleo en Cádiz

El alcalde de la ciudad, Bruno García, acompañado de la teniente de alcalde delegada del área de Desarrollo Económico y Empleo, Beatriz Gandullo, ha presidido este miércoles en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Cádiz la cuarta sesión de la Mesa Municipal por el Empleo, constituida a finales del pasado año 2024.

Esta mesa tiene como principal objetivo la coordinación de las actuaciones que llevan a cabo diferentes entidades, instituciones y administraciones para el fomento del empleo en la ciudad. En las anteriores sesiones se explicó por parte de la Junta de Andalucía, Ayuntamiento, Diputación y Universidad de Cádiz las medidas que desarrollan en materia de empleo y en esta sesión han sido las entidades sociales las que han expuesto sus actuaciones.

En primer lugar, desde la delegación municipal de Asuntos Sociales, se ha informado sobre las actuaciones que se llevan a cabo por el empleo en el programa ERACIS (Estrategia Regional Andaluza para la Cohesión e Inserción Social). Seguidamente, seis entidades sociales que forman parte de este programa ERACIS: Alendoy, Surge, La Liga, Don Bosco, Equa y Diagrama, han expuesto los programas que desarrollan desde sus asociaciones para fomentar el empleo en Cádiz.

Por otro lado, en esta sesión se ha aprobado la incorporación de siete entidades más a la Mesa Municipal por el Empleo. Éstas son: Cruz Roja Española, Coordinadora de los Trabajadores del Metal, Acción Laboral, Feproami, Fundación Diagrama, Inserta Cádiz, SL y la Tesorería General de la Seguridad Social (Dirección Provincial de Cádiz).

Nuevos programas de empleo

Asimismo, se ha trasladado a los miembros de la mesa los nuevos programas que se han puesto en marcha por el Instituto de Fomento, Empleo y Formación (IFEF).

Por un lado, el programa ‘Mujer, trabajadora y empresaria’, por el que el Ayuntamiento de Cádiz subvencionará la contratación de mujeres y otorgará ayudas a las trabajadoras autónomas o por cuenta propia, así como a las dadas de alta en el régimen de trabajadoras del mar.

En segundo lugar, se ha abordado el plan formativo dotado con 1,2 millones de euros, con tres años de duración y del que se beneficiarán unas 2.000 personas. Una oferta formativa que se ajusta a lo que demandan las empresas y los distintos sectores de la zona.

En esta Mesa Municipal por el Empleo “ponemos en común todas las actuaciones y programas en materia de empleo que se desarrollan en la ciudad con el principal objetivo de optimizar recursos para mejorar la empleabilidad en la ciudad”, ha asegurado el alcalde.