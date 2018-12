Margarita Hidalgo Hernández: "Me parece estupendo que las mujeres nos hagamos notar"

Este año su vida ha dado un giro. Por fin ha conseguido lo que llevaba tanto tiempo deseando: volver a Cádiz con un empleo que le diera estabilidad.

Margarita Hidalgo Hernández es enfermera y en enero de 2004 se fue de Cádiz porque aquí solo conseguía contratos días sueltos o para cubrir vacaciones. Decidió marcharse a las islas Canarias, concretamente a Las Palmas de Gran Canaria, donde tiene familia.

"Allí encontré trabajo del tirón y no he dejado de trabajar en estos 14 años. He estado muy contenta en Canarias y he dejado muchos amigos y parte de mi familia, pero siempre he querido volver a mi tierra. Era una idea que nunca me quitaba de la cabeza y, de hecho, nunca me he desligado de Cádiz porque necesitaba venir de vez en cuando para darme ese chute de energía que me aporta mi tierra y mi gente". Cuenta con guasa que "las papas con mojo están muy buenas, pero donde se ponga el pescaíto frito, que se quiten las papas con mojo". Otra cosa que le gusta de Cádiz es "que es una ciudad muy cómoda para vivir. Al ser tan pequeña, todo el mundo se conoce y cuando vas, por ejemplo, por la mañana a la plaza a comprar pescado, te vas encontrando a amigos y conocidos, te enredas y te vuelves a casa a las tantas sin haber comprado el pescado". Reconoce que eso no le ocurría en Canarias y lo echaba de menos.

Ha regresado este 2018 para trabajar en el Hospital Puerta del Mar porque "después de tantos años, ahora estoy recogiendo el fruto de mi trabajo. Ya he conseguido puntos suficientes en la bolsa de empleo del SAS para tener una estabilidad laboral en Cádiz".

Afirma que ha notado mucho la diferencia entre el Servicio Canario de Salud y el Servicio Andaluz de Salud, por lo que su vuelta "ha sido como empezar de cero profesionalmente después de tantos años. Estoy muy contenta, pero no ha sido fácil porque los comienzos siempre son duros".

Respecto al avance del movimiento feminista que se ha producido este 2018, a Margarita le parece "estupendo que la mujer vaya cogiendo más peso y más terreno en todos los aspectos, y que nos hagamos notar". Cree que "todavía nos queda mucho camino por recorrer, y no dudo que conseguiremos llegar a la igualdad".

Desea que en el nuevo año que está a punto de comenzar "acabe el maltrato a la mujer y que todas consigan sus expectativas". En el ámbito personal, pide salud para ella y su familia, que no le falte el trabajo y que le vaya "tan bien como me ha ido en Canarias, porque allí he estado muy contenta profesionalmente".