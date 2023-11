Cada vez más empresas españolas usan CapCut para promocionarse en las redes

Promocionar cualquier tipo de negocio en YouTube, TikTok o Instagram pasa cada vez más por editar videos que sean atractivos para nuestros clientes potenciales, y menos por la elaboración de otras clases de publicaciones online. Aunque los banners siguen siendo relevantes en plataformas como Instagram –enseguida lo veremos–, lo cierto es que el video está ocupando un lugar cada vez más protagonista en las redes sociales.

No es de extrañar. La app social que está teniendo más éxito desde hace ya varios años es TikTok, así que todas las otras plataformas están dando pasos para tratar de seguir la estela de la gran app de los videos cortos. Esto se traduce en una cantidad de contenidos mucho mayor en formato de video corto, algo a lo que tanto los influencers como las empresas deben adaptarse si quieren interpelar mejor a su audiencia.

Quienes no tienen demasiada experiencia con la edición de video pueden subir videos con efectos y transiciones básicas usando los editores integrados en las propias apps sociales, pero estos recursos terminan quedándose muy pequeños a la hora de trabajar con un proyecto publicitario. ¡Si vamos a invertir en una campaña para nuestra empresa, tenemos que asegurarnos de que nuestros videos sean atractivos y convincentes!

La herramienta de edición ideal para trabajar de manera remota

La buena noticia es que no tendremos que gastar nada para crear videos de calidad, porque ahora podemos hacerlo gratis con CapCut Online. Esta plataforma consiste en una herramienta de edición de videos y fotos online para la que solamente hace falta registrarse con nuestro correo electrónico. No hay que pagar nada para usarla, y no es necesario instalarla en ningún ordenador y ningún móvil.

Esto es posible gracias a que CapCut es un editor de video en la nube, de manera que opera íntegramente en los servidores de su propia empresa. Nuestros dispositivos solo son necesarios para acceder a su interfaz, e incluso podemos aprovechar su plataforma para habilitar a otros usuarios a editar nuestros videos: una solución perfecta para incorporar profesionales del sector a cualquier campaña publicitaria que queramos lanzar.

Un editor de video intuitivo y fácil de usar

En la práctica, sin embargo, este editor de video se presta más a que lo utilice cualquier miembro de nuestro personal, porque su interfaz de 'arrastrar y soltar' está diseñada para que pueda usarla cualquier persona. Al tratarse de una herramienta gratuita y tan fácil de usar, se presta a que cualquier empresa, por pequeña que sea, pueda crear sus propias campañas con un presupuesto cero. ¡Así de simple!

En la barra lateral encontraremos los diferentes efectos que podemos incorporar a nuestros videos para darles un aspecto mucho más dinámico. Algunos de estos efectos están más orientados a los contenidos de los influencers, mientras que otros se prestan más a los anuncios publicitarios. Solo tenemos que pulsar sobre un efecto para que aparezca en la línea de tiempo y en el área de edición, donde podremos ajustarlo como más nos convenga.

Plantillas de banners para Instagram, Facebook y otras redes

CapCut también incluye un completo editor de fotos online que se presenta como una herramienta ideal para crear toda clase de banners publicitarios en diferentes redes sociales. Entre las plantillas más utilizadas están las de formato vertical para las historias de Instagram o las publicaciones de TikTok. Es suficiente con buscar el tema de nuestro negocio para encontrar cientos de plantillas adecuadas para nuestra campaña.

Las plantillas se pueden encontrar también en el formato de las publicaciones de Instagram o el formato horizontal de los thumbnails de YouTube. Cuando elijas una plantilla podrás pulsar sobre cualquier parte de la imagen y aparecerá una ventana emergente desde la que vas a poder editar el texto, cambiar a color de algún elemento, reemplazar una fotografía, o hacer cualquier otro ajuste para acomodarla a tu gusto.

Una IA generativa capaz de responder a todas tus necesidades

Además, CapCut también cuenta con una IA generativa capaz de crear imágenes de toda clase a partir de nuestras instrucciones verbales. En nuestro ejemplo, le hemos pedido que dibuje un vestido de flores para incorporarlo a un banner, y enseguida nos han aparecido varias opciones de una excelente apariencia visual en la barra lateral izquierda. Tenemos la opción de reescribir los 'prompts', o podemos elegir una imagen que nos guste para trabajar con ella.

Basta con pulsar con cualquiera de estas imágenes para que aparezca en el área de edición. Después, un par de clics más nos bastarán para integrar la imagen a la perfección en nuestro banner. ¡Y así con todo! Estas imágenes son enteramente originales, así que nadie más tendrá unas imágenes similares en sus campañas publicitarias. Esto les da a nuestros anuncios una exclusividad que será muy bien valorada por nuestra audiencia.

¡Mejora la presencia online de tu empresa con el nuevo CapCut!

Tener todas estas herramientas a disposición de nuestra empresa es una auténtica delicia, pero contar además con todas ellas sin tener que pagar nada es sencillamente increíble. Con CapCut Online podemos generar videos y banners de calidad sobre cualquier tema en solo unos minutos, y lo mejor de todo es que podemos trabajar con esta plataforma incluso desde el móvil gracias a que opera al 100% desde la nube.

¿Por qué esperar, entonces? Podemos registrarnos ahora de manera gratuita en la web de CapCut para empezar a editar nuestros videos y diseñar nuestras próximas publicaciones en TikTok, Instagram, YouTube o Facebook. Nunca había sido tan fácil crear una campaña publicitaria sin contar con personal especializado, ¡y ahora podemos hacerlo sin tener que pagar absolutamente nada!