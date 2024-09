"No tengáis miedo de pedir ayuda cuando la necesitéis, ni de cometer errores": el emotivo mensaje de la Coordinadora de la Escuela Pública de Cádiz

Este lunes miles de estudiantes de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional o Enseñanzas Artísticas han vuelto a las aulas, o acuden a ellas por primera vez, con el inicio del curso 2024/2025 en la provincia de Cádiz. Un momento que en el caso de los nuevos alumnos supone una alta dosis de nerviosismo ante una etapa desconocida que se abre ante ellos.

Por ello, además de recibir los ánimos de familiares y amigos, la Coordinadora de la Escuela Pública de Cádiz ha querido mostrarles a través de las redes sociales un mensaje de apoyo y bienvenida. En su cuenta de X (antes Twitter), @CadizCoordina, han dedicado la siguiente carta abierta a esos alumnos.

"¡Hola! Este es un mensaje dedicado a las y los estudiantes que empezáis un nuevo curso. Queríamos hacerlo desde la Coordinadora de la Escuela Pública de Cádiz para daros la bienvenida a este nuevo curso. Para muchos y muchas, puede ser la primera vez en el instituto, y para otras, una continuación de lo que ya conocéis. Pero creemos que en cualquier caso, es una oportunidad de aprender, crecer y vivir nuevas experiencias.

Sabemos que hay días buenos y otros no tanto, pero lo importante es que sigáis adelante, aprovechando cada oportunidad para mejorar y disfrutar de todo lo que os ofrece el instituto: amistad, actividades, y por supuesto, la oportunidad de aprender. No tengáis miedo de pedir ayuda cuando la necesitéis, ni de cometer errores, porque todo forma parte de este camino. Aquí encontraréis gente que os apoya y os acompaña en cada paso. Sed comprensivas y comprensivos, integrad a todo el mundo, no dejéis a nadie atrás.

Hay muchas personas que necesitan de vuestra ayuda. ¡Haced que este curso cuente, divertíos y dad lo mejor de ustedes! Un abrazo grande".