Emasa se desborda y amplía el plazo para la recogida de la tarjeta para aparcar en las zonas verdes y naranjas de Cádiz

Los usuarios de las zonas naranjas y verdes de la ciudad de Cádiz tienen un nuevo plazo para recoger las tarjetas que los acreditan como residentes a la hora de aparcar sus vehículos. Pasado este periodo, podrán ser multados si no las llevan visibles en el parabrisas de sus vehículos. Inicialmente, el plazo, según la web de la empresa municipal de movilidad, Emasa, concluía el 10 de marzo, pero el Ayuntamiento de Cádiz ha decidido prorrogar este plazo hasta el próximo 2 de abril, fecha tope para conseguirla y evitar así multas.

Hasta ese día pueden utilizar el distintivo provisional digital para que el personal encargado de controlar la zona pueda comprobar que está al corriente de pago del año 2024.

Cabe recordar que la tarjeta podrá ser recogida en la oficina situada en Palacio de Congresos (entrada por C/Plocia) solicitando cita previa a través de el siguiente sitio web: https://emasacadiz.es/2024/12/16/renovacion-tarjeta-de-residentes-2025/ . Destacar que Emasa insiste en que es indispensable la petición de cita previa a través de la citada dirección de internet.

Una de las calles del barrio de Loreto que ya cuenta desde enero con zona de estacionamiento regulado / Jesús Marín

A la vista está que el personal de Emasa de Plocia, a pesar de su eficacia, se ha visto desbordado ante la ampliación las zonas de aparcamiento regulado en la ciudad, ya que a principios de este año se sumaron a los espacios ya habilitados con estas restricciones, los barrios de Loreto y Los Corrales, lo que ha supuesto un aluvión de solicitudes por parte de la población que reside en las citadas zonas de la ciudad de Cádiz. Esto no sólo ha provocado ya la ampliación del plazo de recogida de las tarjetas o pegatinas sino que no se descarta que aún tengan que anunciar un nuevo aplazamiento al no poder dar a basto en las oficinas ubicadas en la trasera del Palacio de Congresos.

Este aluvión ha motivado el colapso del servicio, de manera que si a día de hoy se acude a la web a pedir cita previa, no se podrá conseguir fecha hasta inicios del mes de abril, precisamente en la fecha en la que, en teoría se iniciaría la prohibición de seguir usando la tarjeta de aparcamiento de 2024, lo que habilitaría a los encargados de velar por el buen uso de estos espacios regulados para el estacionamiento a multar a los usuarios que incumplan la norma.

Es por ello, que todo apunta a que haya que ampliar, de nuevo, este periodo para la recogida de la pegatina o bien que se liberen más fechas para obtener cita previa, algo que sería totalmente imposible ante la disponibilidad del personal de las oficinas de Emasa.

Las tasas se mantienen igual que en el año 2024 y cuestan 70,40 euros (50 euros por la tasa de estacionamiento más 20,40 euros por la tarjeta de aparcamiento).