El edificio de los sindicatos de Cádiz, pendiente aún de un "buen lavado de cara"

Cádiz/Ha pasado ya un año desde que este periódico acudiera a fuentes del entorno sindical para conocer in situ el estado actual tanto del exterior como del interior del edificio de los sindicatos, tal y como se conoce en Cádiz, no supieron indicar a este periódico con exactitud el tiempo exacto que lleva este edificio protegido y escondido tras una malla después de que se produjeran, en su día, una serie de desprendimientos que suponía un grave peligro no sólo para las personas que lo habitan sino también para las personas que pasan por ese tramo de la Avenida situado frente a la antigua cafetería Miami a causa de la falta de mantenimiento.

En aquel momento, indicaron que el edificio del PSA de Cádiz, que es como se conoce de manera formal, es uno de los que se incluyen en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, en el que se incluía un plan de transición energética en la Administración General del Estado dirigida a fomentar la rehabilitación energética de los edificios que forman parte de su patrimonio.

La oportunidad de la rehabilitación energética de este inmueble será posible gracias a la financiación con fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Estado de conservación en el que se encuentra la escalera de emergencias del edificio de los sindicatos de Cádiz / J. Benítez

Pero, además, tiene otras prioridades que podrían pasar pronto a la historia si el ministerio correspondiente da la orden definitiva para que se inicie una obra que, en un principio, no tiene ni fecha de inicio ni fecha de finalización.

La única novedad, que para sus moradores no es poco, es que se ha instalado un vallado de seguridad que rodea toda la parte delantera del edificio de los sindicatos, impidiéndose así la entrada a los vehículos que durante muchos años, han tenido en los bajos de este edificio cercano a la Puerta de Tierra un perfecto lugar para dejar sus coches y motos.

Según trabajadores de los sindicatos que habitan en este inmueble, en esos soportales no sólo aparcan ellos o, al menos, el primero que llega, sino que son muchos los vecinos e incluso veraneantes que se han aprendido perfectamente la lección y aparcan allí siempre de manera impune.

Esas mismas fuentes indican que realmente hay una cierta impunidad a ese respecto porque no se sabe si ahí se puede o no se puede, o mejor dicho, se podía aparcar hasta que, por fin, han instalado el vallado de seguridad para que, en cuanto se pueda, empiecen las obras de adecentamiento de este viejo edificio de la Avenida.

La intervención en el edificio del PSA de Cádiz, incluye la tramitación del expediente de sustitución de la escalera de emergencia. Este trabajo no sólo cuenta ya con el correspondiente proyecto sino que los trabajos llevan ya licitados más de un año previa publicación en el Boletín Oficial del Estado.

La fuente consultada afirmó que los vecinos que viven en la trasera del edificio, en la calle Santa María del Mar, han denunciado públicamente en varias ocasiones no sólo el deterioro que evidencia el edificio sino el mal estado que presenta la escalera contra incendios que se ubica a espaldas del edificio de los sindicatos.

La escalera presentaba hace un año un evidente estado de dejadez, con zonas muy oxidadas y con algunos peldaños que podrían representar un auténtico peligro si se diera el caso de tener que usarla para el desalojo de inmueble durante una emergencia.

A día de hoy los sindicatos UGT y CCOO se reparten el edificio casi de manera íntegra y sólo la CGT tiene un espacio reservado en el sótano del edificio. Las plantas primera, segunda, cuarta y octava están siendo utilizadas por Comisiones Obreras, mientras que las otra cuatro plantas del inmueble las ocupa el personal de UGT.

La fuente sindical asegura que el edificio tiene las mismas puertas y ventanas desde más de 50 años y zonas muy deterioradas que requieren una urgente actuación.