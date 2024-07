Los ecologistas critican el "descaro" municipal sobre los dos árboles aprisionados por un edificio en Cádiz

Cádiz/Miembros de Agaden-Ecologistas en Acción y de la Plataforma El Árbol han manifestado a este periódico que "están sorprendidos con el descaro mostrado por el Ayuntamiento de la ciudad, ante las declaraciones vertidas en prensa sobre “lo mucho que están haciendo por los dos árboles” protegidos por el PGOU y aprisionados en la construcción de un nuevo edificio en la plaza de Simón Bolívar.

Los dos ejemplares de drago (Dracaena draco) y de araucaria de Nueva Caledonia (Araucaria columnaris) protegidos por el PGOU, pero literalmente encajonados por la construcción de una residencia de estudiantes en el solar del antiguo Salus Infirmorum “siguen seriamente amenazados, hasta el punto de que está en peligro su supervivencia”. Así lo volvieron a advertir desde Agaden-Ecologistas en Acción y la Plataforma El Árbol después de reunirse el pasado martes 16 de julio con la concejala de Parques y Jardines, Dolores Pavón, y con el edil de Medio Ambiente, José Carlos Teruel.

En respuesta a esta denuncia, Teruel declaró a este periódico que "los dos árboles protegidos que están quedando ‘aprisionados’ por un nuevo edificio en Cádiz y sobre cuya supervivencia están alertando insistentemente los ecologistas “no corren ningún peligro”.

"No estamos haciendo algo, sino mucho"

“Desde la Delegación de Medio Ambiente estamos haciendo, no algo, sino mucho”, respondió Teruel a pregunta de este periódico. “De hecho, ellos [los ecologistas] lo saben; se han reunido con nosotros y desde la delegación, los técnicos municipales, que son los encargados de velar por esos árboles, que son los que saben del tema, no los políticos, les han dejado claro [lo que se está haciendo]”.

Así, según el concejal, a los ecologistas se les explicó que “hay un informe preliminar de Luis Alberto [Díaz-Galiano], un arborista reconocido a nivel mundial, que es precisamente quien hizo el Plan Director de Arbolado de la ciudad, y que hay una empresa responsable que cada 15 días hace unos informes que llegan a la delegación y que están totalmente actualizados. Ellos los han visto".

La araucaria, completamente encarcelada por los andamios y la futura construcción. / A-EA

"Tomaron medidas a partir de la denuncia ecologista"

Desde Agaden-EA y la Plataforma El Árbol afirman ahora que "no es verdad que el Consistorio de la ciudad de Cádiz esté ni haya hecho mucho por ambos ejemplares que cuentan con protección por PGOU, hecho que se comprueba si realmente se aprecia el estado en el que están ambas especies. Ha sido a raíz de las reuniones y demandas de estos colectivos, cuando han comenzado a actuar".

"Por parte de ambas entidades se ha solicitado por registro información al concejal de Medio Ambiente y al de Urbanismo para que se proporcione a la mayor brevedad posible, esos informes de los que hace referencia en prensa José Carlos Teruel. A dichos informes no se ha tenido acceso por parte de las entidades, como no se ha tenido acceso a ningún documento, ni por parte del Consistorio ni por parte de ningún experto, en el que se asegure que los árboles no corren ahora ni correrán en el futuro ningún riesgo como consecuencia de las obras que se están ejecutando actualmente", añaden.

"No hay trabajo coordinado entre Medio Ambiente y Urbanismo"

"De la misma manera, los conservacionistas indican que no existe trabajo multidisciplinar entre las delegaciones de Medio Ambiente y de Urbanismo del Ayuntamiento de Cádiz, al trasladarse el problema sobre la situación de las obras con respecto a la protección y al mantenimiento del arbolado durante el desarrollo de las mismas, así como la viabilidad de desarrollo en el futuro de ambos ejemplares", sostienen los ecologistas.

Agaden-EA y la Plataforma El Árbol han adelantado que solicitarán de nuevo información "para poder comprobar que en base a esos informes técnicos no existe riesgo y que se encuentran en buena situación tanto el drago como la araucaria; así como obtener información sobre las distancias obligatorias de dichos ejemplares protegidos a las edificaciones próximas".