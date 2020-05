¿Se puede salir de nuestra ciudad para hacer turismo por la provincia desde el día 11?

El próximo lunes, 11 de mayo, la fase 1 de la desescalada del confinamiento, provocado por la pandemia del coronavirus, da un paso muy importante pues ampliará los espacios a los que se podrá acudir, tras el inicio de la reapertura de muchos comercios y la salida, por tramos horarios, a la calle para pasear.

Según la planificación inicial del Gobierno, en esta fase 1 se abrirán los hoteles y alojamientos turísticos, con limitaciones en cuanto a usos de los espacios comunes y la imposibilidad de atender clientes de otras provincias; igualmente se prevé la apertura de equipamientos culturales como los museos pero con el aforo limitado.

Igualmente se especifica que "se podrá realizar turismo activo y de naturaleza en grupos limitados de personas dentro de la misma provincia", según contesta el Ministerio de Transporte y Movilidad.

Todo ello va unido a una mayor libertad de uso del vehículo privado en cuanto a que se permite una mayor ocupación siempre que sea utilizado por una unidad familiar con una misma residencia.

Atendiendo a este planteamiento, parece claro que a partir del próximo lunes se podrán realizar viajes dentro de la provincia por puro ocio. Para pasear por la sierra, ver un museo en Jerez o tomarse una cerveza en los paseos de las ciudades costeras.

Sin embargo, desde la propia administración se muestra cautela a la hora de concretar qué se va a poder hacer de nuevo a partir del lunes en materia de ocio y que seguirá restringido. En este sentido, se aclara que hay que estar pendientes de la orden del Gobierno que definirá cómo actuar en los casos más concretos. Cabe recordar, por ejemplo, que en un principio se había limitado la salida de los niños a los doce años de edad y a última hora se aumentó hasta los catorce, o el aumento del aforo en las terrazas, que pasó del 30 al 50%.

La orden que se publicará en el Boletín Oficial del Estado será, por lo tanto, la que nos aclare de forma definitiva el modelo que turismo que podremos desarrollar a partir del inicio de la fase 1 el próximo lunes.

El subdelegado del Gobierno en la provincia, José Pacheco, subraya ayer a este respecto que "la buena evolución de la fase 1 dependerá de todos nosotros y en concreto de la responsabilidad de la gente, de la capacidad de hacernos cada uno responsables de una situación tan especial". El subdelegado es consciente de que no hay recursos humanos suficientes para constatar, caso por caso, si todos los viajes están justificados. Aunque sí se harán, como siempre en estos casos, los controles aleatorios. En este contexto, Pacheco, destaca que "no podemos tener a un policía o guardia civil por cada persona que circule por las carreteras de la provincia para ver si cumple con la normativa o no, y menos aún ahora, en pleno desconfinamiento".