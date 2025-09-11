Dreexo se alía con Alfa Laval para desarrollar la planta de tratamiento de materia prima para biocombustibles de Zona Franca

La empresa Dreexo Energy se alía con Alfa Laval para desarrollar la tecnología de planta de pretratamiento de materias primas para la producción de biocombustibles avanzados SAF (combustible alternativo para aviones a partir de materias renovables) y HVO (a partir de residuos orgánicos) que instalará en la Zona Franca. El proyecto ha sufrido novedades desde su presentación en abril, como el incremento de la inversión inicial de 27 a 46 millones de euros.

El acuerdo permite que el proceso específico creado por Dreexo Energy para tratar residuos de origen animal y vegetal (no aptas para el consumo humano, desde grasas animales a aceites técnicos, hasta el usado de cocina o subproductos industriales- pueda contar con una tecnología industrial de última generación para obtener resultados excelentes, que se traducen luego en la protección de los procesos posteriores en las refinerías de petróleo. Alfa Laval, que tiene presencia en España desde 1958 con oficinas comerciales en Madrid y Córdoba, atesora una amplia experiencia tanto en el sector de procesamiento de grasas y aceites, como en el sector petrolero.

La tecnología que compartirá con Dreexo Energy está diseñada para captar nuevas capacidades e incluye equipos capaces de tratar casi la totalidad de las grasas y aceites, de manera que se pueda ampliar el abanico de las materias primas reutilizables. Las opciones de procesamiento, además, serán de cómputo doble o simple que permite mantener un consumo energético reducido respecto a la competencia, minimiza el uso de agua y reduce la huella ambiental del proceso.

Este proceso se desarrolla por etapas que pueden ejecutarse, según las explicaciones de ambas compañías, en continuo o discontinuo para adaptarse al tratamiento que requiera cada tipo de manteria prima, lo que permite incrementar la velocidad del proceso y ahorrar tiempo y, como se ha apuntado, energía.

El proyecto en Cádiz

La planta de pretratamiento de Dreexo Energy se ubicará en el recinto fiscal de la Zona Franca de Cádiz, en parte de los terrenos de la antigua tabacalera Altadis. En concreto ocupará 51.000 metros cuadrados. Aunque la previsión era una inversión inicial de 27 millones, finalmente se realizará la actuación completa y por tanto un desembolso de 46 millones.

Ese aumento del presupuesto se traduce en ampliaciones de las capacidades inicialmente contempladas. En abril la promotora presentó su iniciativa junto a la Zona Franca de Cádiz e informó de que contaría con unos tanques de almacenamiento de hasta 98.000 metros cúbicos. Ahora ha decidido, explica el delegado mancomunado de Dreexo Energy, José Esteban del Corral, ejecutar la capacidad total de esos tanques, que será de 166.000 metros cúbicos, entre materia prima, producto procesado y el almacenamiento de biocombustibles, una posibilidad que redunda en las ventajas del proyecto.

Se trata de un proyecto limpio desde el punto de vista sostenible. Por un lado, el proceso desarrollado con Alfa aval minimiza la generación de residuos, que resultan "aprovechables y valorizables". Del Corral hacía mención en la presentación a las gomas y las arenas que se generan que pueden reutilizarse y venderse. El agua se tratará en la misma planta antes de verterse a la red de la ciudad.

La previsión es que los trabajos de construcción de las instalaciones comiencen a principios de 2026 con el objetivo de que pueda empezar a operar en el primer trimestre de 2027.

Sobre Alfa Laval

Alfa Laval está especializada en el desarrollo de soluciones innovadoras que ayudan a resolver los retos de las industrias de la energía, los alimentos o el agua. La firma coopera también en la descarbonización de la industria marítima, columna vertebral del comercio mundial. "Somos pioneros en proporcionar a nuestros clientes tecnologías y soluciones que les permiten aprovechar el verdadero potencial de los recursos", defiende sobre su apuesta por ayudar a otras empresas a avanzar en el camino de la sostenibilidad

La compañía, fundada hace 140 años, cotiza en bolsa de Nasqad OMX. Cuenta con clientes en unos 100 países a los que dan servicios más de 22.300 empleados.Su filial en la península, Alfa Laval Iberia, tiene oficinas comercial en Madrid, Córdoba y Lisboa, y un centro avanzado de servicio en la localidad madrileña de Algete.