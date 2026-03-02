El dramaturgo Eusebio Calonge abre en Cádiz la programación literaria de marzo del Centro Andaluz de las Letras

El Centro Andaluz de las Letras, dependiente de la Consejería de Cultura y Deporte y gestionado a través de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, ha programado en Cádiz cinco actividades literarias a lo largo del mes de marzo. De ellas, cuatro se celebran en colaboración con la Fundación Carlos Edmundo de Ory, siendo la primera la prevista con el dramaturgo Eusebio Calonge el próximo miércoles 4 de marzo. Teatro, poesía y narrativa se entremezclan en estos cinco encuentros que finalizarán el miércoles 25, con el catedrático de Literatura Ángel Esteban.

Así, la programación la inicia Eusebio Calonge, que mantendrá una conversación con el editor David Eloy Rodríguez en torno a su libro ‘El censo de los proscritos’ (Ed. Libros de la Herida). Calonge, autor de la compañía La Zaranda y Premio Nacional de Teatro en 2010, ha escrito esta obra en la que habla de amigos artistas -poetas, pintores, músicos, dramaturgos- con los que el propio autor reconoce haber ido "envejeciendo". En muchos casos, considerados como artistas malditos o en peligro de ser olvidados, el dramaturgo los rescata precisamente para evitar que se pierdan en las memorias. Eusebio Calonge y David Eloy Rodríguez están convocados el miércoles 4 de marzo a partir de las 19.00 horas en la Biblioteca Pública Provincial junto a la Fundación Ory.

Tras la presencia de este autor, el Centro contará con María Alcantarilla y su último poemario, ‘Una biografía del olvido’ (Pre-Textos), en el que invita a reflexionar sobre el cuerpo, la risa o la inocencia a través de sus versos. La actividad será el sábado 14 de marzo a partir de las 12.30 horas en la sede de la Fundación.

Otra visita muy esperada será la de la escritora Lucía Solla Sobral, que estará en la Biblioteca Provincial con su premiado ‘Comerás flores’ (Libros del Asteroide), con todas las invitaciones agotadas. La conversación, en la que participará también la periodista Alba Correa, está prevista para el miércoles 18 de marzo.

El poeta y artista visual Juan Carlos Mestre y su último poemario, ‘Asamblea. Poesía reunida 1975-2025’ (Galaxia Gutenberg), también estará presente en la programación de marzo. En esta publicación, su autor, reconocido con el Premio Nacional de Poesía y el Premio de la Crítica, recoge todos sus libros publicados hasta 2025 y uno inédito. Está previsto el sábado 21 de marzo a partir de las 12.30 horas en la sede de la Fundación.

Cerrará la programación de marzo el catedrático de Literatura Hispanoamericana Ángel Esteban y su libro ‘París en femenino. Treinta escritoras europeas y americanas en la ciudad sin límites’ (Espasa), sobre el que disertará con el también catedrático de Literatura José Jurado. Esteban recoge la historia de escritoras importantes que no fueron valoradas ni en su época ni posteriormente, pero también la de otras que fueron impulsoras, financiadoras o descubridoras de talentos masculinos que, ellos sí, fueron encumbrados en la Europa de finales del siglo XIX y principios del XX. Este encuentro será el próximo miércoles 25 de marzo a partir de las 19.00 horas en la Biblioteca Pública Provincial.

Todas las actividades son de acceso libre hasta completar aforo, salvo la de Lucía Solla Sobral, que requiere invitación previa.